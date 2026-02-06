Разделы

В МТС стартовали продажи складного смартфона Huawei Mate X7 и наушников Huawei FreeClip 2

МТС объявляет о старте продаж нового складного смартфона Huawei Mate X7 с тонким корпусом, защищенным складным экраном и камерой флагманского уровня, а также наушников Huawei FreeClip 2 с поддержкой пространственного звучания. Приобрести новинки уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Смартфон доступен в красном, черном и парчово-белом цветах. Наушники представлены в трех цветах: голубом, белом и черном. При покупке Huawei Mate X7 в период с 6 февраля по 9 марта 2026 г. пользователи получат часы Huawei Watch Fit 4 Pro или наушники Huawei FreeBuds Pro 4 в подарок и бесплатную замену экранов. Клиенту необходимо оплатить только работу по замене — 1999 руб. за внешний экран, 6999 руб. — за внутренний или 8998 руб. за оба экрана. При покупке наушников пользователи получат скидку 4 тыс. руб.

«По итогам первой недели предзаказа мы фиксируем высокий интерес к Huawei Mate X7. Спрос на новинку в розничной сети МТС оказался примерно на 40% выше, чем на Mate X6 за аналогичный период. Покупатели все чаще выбирают складные смартфоны как основное устройство за счет большого экрана, компактности и улучшенных характеристик камер. Также мы видим, что растет доля клиентов, для которых складной формат – это уже не эксперимент, а осознанный выбор для повседневного использования», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Стоимость новинок в МТС: Huawei Mate X7 16 ГБ + 512 ГБ – 159 990 руб.; Huawei FreeClip 2 – 19 990 руб.

