В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ на линейку смартфонов Huawei nova 13

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о начале предзаказа на смартфоны серии Huawei nova 13. Модели оснащены фронтальной камерой 60 МП с поддержкой функции выбора кадра с наилучшим выражением лица на базе искусственного интеллекта. Обновленная линейка отличается тонким дизайном корпуса и поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge Турбо 100 Вт. Стоимость устройств в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» начинается от 46 999 руб. Об этом CNews сообщили представители М.Видео-Эльдорадо».

Серия Huawei nova 13 представлена в дымчатом зеленом, белом и черном цветах.

В смартфонах серии Huawei nova 13 впервые представлена функция выбора кадра с наилучшим выражением лица на базе искусственного интеллекта. Эта функция автоматически анализирует серию снимков, чтобы найти наиболее удачный кадр каждого человека и улучшить изображение, придавая ему естественный вид. А благодаря использованию технологии XD Portrait Engine смартфоны серии Huawei nova 13 могут анализировать костную структуру лица, точно передавать контур и тон кожи.

М.Видео-Эльдорадо В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ на линейку смартфонов Huawei nova 13

Система камер Huawei nova 13 включает ультраширокоугольную фронтальную камеру 60 МП для портретов, основной модуль 50 МП с диафрагмой f/1.9 и дополнительный широкоугольный макромодуль 8 МП с диафрагмой f/2.2. Pro-версия оснащена ультраширокоугольной фронтальной камерой 60 МП с технологией точной фокусировки с четырехфазным распознаванием и основной камерой с регулируемой диафрагмой и разрешением 50 МП. Основная камера охватывает широкий диапазон фокусных расстояний, соответствующих широкоугольному объективу и телеобъективу. Она поддерживает интеллектуальное переключение диафрагмы с f/1.4 до f/4.0 и адаптируется к различным условиям освещения.

С новой функцией быстрой зарядки Huawei SuperCharge Турбо 100 Вт смартфоны серии Huawei nova 13 могут зарядиться до 50% за 10 минут. В устройствах также используется обновленная архитектура, которая позволяет использовать батарею большой емкости 5000 мАч при сохранении тонкого и легкого корпуса.

Функции зарядки с использованием искусственного интеллекта позволяют новым смартфонам адаптироваться к привычкам зарядки и режиму использования и точно регулировать температуру батареи с использованием усовершенствованной шкалы с шагом в 0,1°C. Это обеспечивает стабильную мощность и улучшает процесс зарядки.

Новинки доступны для предзаказа в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» в период с 17 по 23 января 2025 г. включительно. Также действует специальное предложение:

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