МТС открыла предзаказ на складной смартфон Huawei Mate X7 и наушники Huawei FreeClip 2

МТС объявляет о старте предзаказа на складной смартфон Huawei Mate X7 с тонким корпусом b защищенным складным экраном, а также на наушники Huawei FreeClip 2 с поддержкой пространственного звучания. Предзаказ уже можно оформить в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Смартфон доступен в красном, черном и парчово-белом цветах. Наушники представлены в трех цветах — голубой, белый, черный. В период предзаказа, который продлится с 27 января по 5 февраля 2026 г., при покупке Huawei Mate X7 клиенты получат часы Huawei WATCH FIT 4 Pro или наушники Huawei FreeBuds Pro 4 в подарок и бесплатную замену экранов. Клиенту необходимо оплатить только работу по замене — 1 999 руб. за внешний экран, 6 999 руб. — за внутренний или 8 998 руб. за оба экрана.

При покупке наушников в период предзаказа клиенты получат скидку 4 000 руб.

Стоимость новинок в МТС: Huawei Mate X7 16 ГБ + 512 ГБ — 159 990 руб.; Huawei FreeClip 2 — 19 990 руб.

МТС

«По нашим данным, в 2025 г. в России было продано более 100 тысяч складных устройств на сумму 10,6 млрд рублей. Интерес к складным смартфонам стабильно растет, и мы видим, что покупатели все чаще рассматривают их как полноценную альтернативу привычным флагманам», — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews
цифровизация

Huawei Mate X7 весит около 235 граммов, его толщина в сложенном состоянии составляет 9,5 мм, а в разложенном — 4,5 мм. Внешний экран из стекла Kunlun Glass второго поколения с технологией нанообработки; поворотный механизм с пятью дугообразными креплениями; композитная 3-уровневая конструкция с применением защитного слоя на основе неньютоновской жидкости; рамка из алюминия авиационного класса в сочетании с пыле- и водонепроницаемостью уровня IP58 и IP59 обеспечивают всестороннюю защиту смартфона в повседневном использовании.

Huawei Mate X7 оснащен кремниево-углеродной анодной батареей 5600 мАч и поддерживает проводную 66 Вт и беспроводную 50 Вт технологию зарядки SuperCharge для быстрого заряда батареи. Система охлаждения с испарительной камерой и графеновым элементом теплоотвода гарантирует стабильную производительность даже при интенсивных нагрузках.

МТС

Новые Huawei FreeClip 2 весят 5,1 г каждый. Благодаря нейропроцессору на базе искусственного интеллекта наушники Huawei FreeClip 2 обеспечивают в 10 раз более высокую мощность по сравнению с предыдущим поколением и более эффективную и интеллектуальную обработку аудиосигналов. Наушники обладают классом пыле- и влагозащиты IP57, их максимальное время работы без подзарядки составляет до 38 часов, при использовании чехла.

