МТС открыла продажи планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X

МТС объявляет о старте продаж флагманских планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X. Новинки уже доступны в интернет-магазине. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стоимость планшетов в МТС: MatePad 12 X 8+256 ГБ /клавиатура — 49 990 руб; MatePad 12 X с технологией PaperMatte 12+256 ГБ Wi-Fi — 59 990 руб.; MatePad Pro 12,2” 12+256 ГБ Wi-Fi / клавиатура — 79 990 руб; MatePad Pro 12,2” с технологией PaperMatte 12+512 ГБ / Wi-Fi 89 990 руб.

Также при покупке Huawei MatePad Pro 12,2” клиенты получат в подарок на выбор наушники Huawei FreeClip, смарт-часы Watch GT 4 или стилус M-Pencil третьего поколения. При покупке Huawei MatePad 12 X в подарок получают на выбор Huawei Watch Fit 3, FreeBuds 6i или стилус M-Pencil третьего поколения.

«Продажи планшетов в России второй год подряд демонстрируют положительный результат. В первом полугодии в России было продано 1,18 млн устройств на сумму 26,2 млрд руб., что больше, чем годом ранее на 30% в штуках и на 32% в деньгах. Huawei входит в тройку лидеров по продажам, поэтому мы ожидаем, что новинки будут пользоваться высоким спросом», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Huawei MatePad Pro 12,2

Флагманский планшет Huawei MatePad Pro 12,2 дюйма весит 508 граммов, его толщина составляет 5,5 мм. Оснащенный Tandem OLED-экраном с технологией PaperMatte, Huawei MatePad Pro 12,2 дюйма поддерживает максимальную яркость в 2000 нит. Экран с защитой от появления ярких пятен обработан с помощью технологии нанотравления. Благодаря ей создается антибликовая поверхность.

Архитектура Tandem OLED использует две OLED-панели, что удваивает пиковую яркость экрана. Использование двух панелей также продлевает срок службы таких экранов втрое по сравнению с традиционными экранами с одной OLED-панелью. Слой изоляции пикселей контролирует количество света, которое излучает экран, оптимизируя энергопотребление на 33%. Устройство поддерживает максимальную частоту обновления экрана 144 Гц и значение частоты дискретизации касаний 480 Гц.

Планшет оснащен батареей 10100 мАч, а также поддерживает турбозарядку — устройство заряжается до 85% за 40 минут. Технология умного энергосбережения экономно расходует заряд планшета, позволяя ему находиться в режиме ожидания более года. Huawei MatePad Pro 12,2 дюйма, получил дизайн с текстурой задней панели с эффектом «золотистый шелк». Устройство также представлено в классическом черном цвете.

Новая клавиатура Huawei Glide Keyboard весит 420 г. Ее новая конструкция позволяет хранить стилус в скрытом пазу клавиатуры, обеспечивая при этом его зарядку. Клавиатура входит в комплект устройства и подключается к планшету с помощью технологии NearLink. Стилус Huawei M-Pencil ( третьего поколения) также поддерживает подключение к планшету с помощью NearLink и более 10 тыс. уровней чувствительности к нажатиям.

Huawei MatePad 12 X

Huawei MatePad 12 X — флагманский планшет, оснащен обтекаемым цельнометаллическим корпусом. Задняя панель планшета Huawei MatePad 12 X изготавливается из натурального экологически чистого материала – слюдяного порошка. Он придает планшету особый элегантный вид и обеспечивает нестандартные цвета.

12-дюймовый экран с технологией PaperMatte имеет разрешение 2,8K, частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 1000 нит. В наличии шесть динамиков. Вес планшета – 555 граммов, толщина – 5,9 мм.