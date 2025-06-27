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Huawei Glide Keyboard


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ планшета Huawei MatePad Pro 12,2" 2
06.11.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024 2
11.10.2024 МТС открыла продажи планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X 1
11.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Huawei Glide Keyboard и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4042 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13363 1
Google LLC 11988 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 486 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2543 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1212 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12443 3
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1306 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3511 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2161 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2254 3
Контрастность 2886 2
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 321 2
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 493 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1092 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12466 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 337 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12645 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17443 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1002 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10957 1
Аксессуары 3989 1
Микрофон - Microphone 2612 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3568 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12674 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10283 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2364 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2815 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 261 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24824 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 967 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 718 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10148 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2152 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2416 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1104 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7455 1
Application store - магазин приложений 1260 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3582 1
Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 159 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15417 1
AAC - Advanced Audio Coding 454 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9604 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14682 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2029 1
Huawei MatePad - серия планшетов 58 3
Huawei M-Pencil MatePad 28 3
Huawei Watch Fit 38 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 266 2
Apple Pencil 111 2
Huawei FreeClip 6 2
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 60 2
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 59 1
Huawei - HiSilicon - Maleoon 11 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 409 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2812 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 480 1
Huawei Watch - Умные часы 108 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 243 1
Huawei AppGallery 301 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 202 1
Honor SuperCharge 131 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5051 1
Huawei Sound - умная колонка 14 1
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 41 1
Помозов Алексей 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 150229 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 1
Сон - Somnus 444 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1289 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5120 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1782 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24953 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5698 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 177659.
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