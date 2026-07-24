«М.Видео» объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro Max

«М.Видео» объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad Pro Max — устройства с корпусом толщиной 4,7 мм и весом 499 г. Планшет оснащен 13,2-дюймовым гибким экраном и батареей 10400 мАч. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Планшет оснащен 13,2-дюймовым гибким экраном на органических светодиодах (OLED) с разрешением 3K и технологией PaperMatte с нанотравлением, которая эффективно снижает количество бликов и отражений. Благодаря рамкам толщиной 3,5 мм полезная площадь экрана достигает 94%. Есть поддержка частоты обновления до 144 Гц.

Планшет выполнен в полностью цельнометаллическом корпусе, созданном на базе архитектуры Huawei Cloud Falcon.

Устройство поддерживает полноценную версию WPS Office с интерфейсом, адаптированным для совместной работы в режиме реального времени. В сочетании с клавиатурой Huawei Glide Keyboard устройство обеспечивает сценарии использования, максимально приближенные к ноутбуку.

Huawei MatePad Pro Max оснащен батареей емкостью 10400 мАч с кремниевым анодом, которая обеспечивает до 14,5 часа автономной работы. По сравнению с предыдущим поколением производительность планшета выросла на 20%, а эффективность отвода тепла — на 30%.

Huawei MatePad Pro Max получил основную камеру с модулем 50 МП.

Планшет представлен в космическом сером и голубом цветах.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео»: Huawei MatePad Pro Max (12 ГБ+256 ГБ) Версия PaperMatte WIFI в космическом сером цвете с чехлом-книжкой - 99 999 руб.; Huawei MatePad Pro Max (12 ГБ+256 ГБ) Версия PaperMatte WIFI в космическом сером с клавиатурой - 114 999 руб.; Huawei MatePad Pro Max (12 ГБ+512) Версия PaperMatte WIFI в голубом цвете с клавиатурой - 129 999 руб.

Специальные предложения: в период с 16 июля по 24 августа 2026 г. при покупке Huawei MatePad Pro Max в комплект входят стилус Huawei M-Pencil Pro и беспроводная мышь.