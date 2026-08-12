Россиянам вернули их 2020 год. Страна массово закупается фотоаппаратами, хотя у каждого в кармане смартфон

Жители России всего за полгода купили почти 220 тыс. цифровых фотоаппаратов – это рекорд за последние шесть лет. Рынок растет не только в количестве, но и в деньгах – на технику, которую вполне могут заменить имеющиеся у каждого смартфоны, в стране тратят миллиарды рублей.

Страна фотографов

В России установлен новый рекорд по продажам цифровых фотоаппаратов. С 1 января по 30 июня 2026 г. в стране было куплено 219 тыс. таких устройств, и это в 2,52 раза больше, нежели в ковидный 2020 г., сообщили CNews представители «М.Видео».

Если сравнивать с показателем годовой давности, то этот рынок вырос на 10,8% в натуральном выражении. В деньгах рост еще более существенный – 47,5%.

Так, если в первом полугодии 2025 г. россияне спустили на цифровые фотоаппараты 3,11 млрд руб., купив на эти деньги 198 тыс. устройств, то год спустя объем рынка составил 4,58 млрд руб.

Уверенный рост

За последние шесть лет рынок цифровых фотоаппаратов в России проседал лишь дважды – в первом полугодии 2022 и 2024 гг. В «М.Видео» это никак не объясняют. В остальные периоды россияне раз за разом приобретали все больше таких камер.

Artem Beliaikin / Unsplash На снимке – пленочный фотоаппарат «Зенит-3», который выпускался в 1960-1962 годах

К примеру, в первой половине 2020 г. по всей стране было продано 86,8 тыс. фотоаппаратов на 2,72 млрд руб., годом позже – 134,9 тыс. на 3,53 млрд руб. В первом полугодии 2022 г. объем рынка составил 102 тыс. устройств и 3,45 млрд руб., а через год – 204 тыс. и 2,67 млрд руб. Здесь можно увидеть двукратный рост рынка в натуральном выражении, но падение в деньгах – по-видимому, тогда россияне стали отдавать предпочтение более доступным моделям.

С января по июнь 2024 г. в стране было продано 192 тыс. фотоаппаратов на сумму 2,87 млрд руб., год спустя – 198 тыс. на 3,11 млрд руб., а еще через год – 219 тыс. на 4,58 млрд руб.

Отметим, что статистика учитывает только цифровые модели. Аналоговые камеры, снимающие на пленку, в нее не включены.

Сила надписи на корпусе

Как показала практика, россиян, готовых стать владельцем фотоаппарата, мало интересует, насколько известен бренд, указанный на коробке с устройством и на его корпусе. В первой половине 2026 г. на камеры совсем малоизвестных производителей пришлось 51,7% рынка, то есть больше половины. Второе место занял китайский бренд W&O, тоже не очень популярный в мире – его доля составила 17,1%.

Тройку лидеров замыкает всемирно известная компания Canon (10,4%). За ней следуют еще две фирмы, о которых слышали все – это Sony (6,4%) и Nikon (3,0%).

В денежном выражении рынок поделен совсем по-другому. На первом месте Canon, у которой 35,7% рынка, на втором – Sony с долей 31,8%, на третьем – Nikon (10,3%). Далее следуют Fujifilm (6,8%) и камеры малоизвестных брендов (5,9%).

Не только «мыльницы»

Выбирая фотоаппарат, россияне останавливают свой взор не только на базовых моделях, в народе именуемых «мыльницами» за характерный дизайн, доставшийся им от аналоговых «предков», и небольшой набор функций. «Все больше покупателей выбирают современные беззеркальные камеры со сменной оптикой, которые подходят как для творчества, так и для создания профессионального фото- и видеоконтента», – сказала CNews руководитель департамента «Аксессуары» в «М.Видео» Жанна Илюхина.

По ее словам, подобные предпочтения россиян отражаются не только на структуре рынка, но и на средней стоимости устройств, которая уверенно растет. Всего за год она увеличилась более чем на треть – примерно с 15,7 тыс. руб. до 20,9 тыс. руб.

В первой половине 2026 г. активно рос спрос на так называемые «системные камеры» со сменной оптикой. Их доля в структуре продаж увеличилась с 6,7% до 12,2% год к году, и одновременно с этим сегмент классических зеркальных камер сократился с 7,6% до 5,6%.

Россияне распробовал и беззеркальные модели. Доля камер со сменной оптикой и кроп-сенсором увеличилась с 3,5% до 6,7%, а полнокадровых беззеркальных устройств – с 3,2% до 5,5%.

«Несмотря на сохраняющуюся популярность камер с несменной оптикой, их доля постепенно снижается – с 85,7%до 82,2%, тогда как пользователи все чаще выбирают устройства со сменными объективами, обеспечивающие более высокое качество изображения, широкие возможности для творчества и создания профессионального контента», сказали CNews представители «М.Видео».

Дублирующий гаджет

Редакция CNews обратилась к аналитикам «М.Видео» с вопросом о причинах неувядающей любви россиян к цифровым фотоаппаратам, и ожидает ответа.

С каждым годом жители страны покупают фотоаппараты во все большем количестве, и это несмотря на то, что у подавляющего большинства жителей России в пользовании есть как минимум один смартфон.

Производители смартфонов годами делают ставку именно на фотокамеры, не особо развивая другие компоненты своих устройств. В результате даже модели среднего ценового сегмента часто снимают лучше фотоаппаратов, тем более в современных прошивках смартфонов есть немало программных инструментов улучшения качества снимков, в том числе и на базе искусственного интеллекта.

К тому же смартфон более универсальный с точки зрения распространения и копирования снимков и видеороликов. Почти во всех фотоаппаратах нет ни Wi-Fi, ни Bluetooth, ни сотового модуля, так что приходится копировать все на компьютер через кабель или кард-ридер для карты памяти. А перед этим придется потратиться на саму карту памяти – встроенный накопитель во многих камерах способен вместить лишь несколько снимков.

Также любой фотоаппарат – это отдельное устройство, которое нужно носить с собой и которое нужно обслуживать – менять батарейки или заряжать аккумулятор, покупать объективы и накопители, а в некоторых случаях еще и ремонтировать.

Но россиян все это, по всей видимости, не пугает. «Мы ожидаем, что во втором полугодии (2026 г. – прим. CNews) интерес к фототехнике сохранится благодаря развитию видеоблогинга, популярности путешествий и растущему спросу на качественный визуальный контент», – заявила CNews Жанна Илюхина.

Комментарий «М.Видео»

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий «М.Видео».

Рост продаж фотоаппаратов не означает, что они начинают конкурировать со смартфонами в повседневной съемке. Скорее, рынок возвращается к более разнообразной модели потребления: смартфон остается универсальным устройством «на каждый день», а отдельная камера покупается для конкретной цели, качества изображения и самого опыта съемки.

Почему растут продажи

Мы видим несколько факторов, которые дополняют друг друга. Во-первых, фотоаппарат дает то, чего не всегда дает смартфон: более крупную матрицу, оптический зум, сменную оптику, лучшую работу в сложных световых условиях и больший контроль над изображением. Это особенно важно для съемки путешествий, спорта, природы, мероприятий и видео. Во-вторых, отдельная камера становится частью пользовательского опыта. Для многих покупателей важен не только результат, но и сам процесс съемки. В-третьих, интерес поддерживают социальные сети. В мировом информационном поле заметен рост популярности компактных цифровых камер и моделей начала 2000-х годов: пользователи ищут более живую, менее обработанную эстетику, а ролики о таких устройствах активно распространяются в TikTok и других социальных сетях.

Наконец, фотоаппарат все чаще покупают не только профессиональные фотографы, но и начинающие авторы, блогеры, путешественники и пользователи, которые хотят разделить функции смартфона и камеры. Телефон остается средством коммуникации и быстрого контента, а камера — инструментом для более качественной и осмысленной съемки.

Как долго продлится тренд

Мы ожидаем, что интерес к фотоаппаратам сохранится как минимум в среднесрочной перспективе, однако динамика рынка, вероятно, будет неоднородной. Наиболее быстро растущий сегмент — компактные камеры с несъемным объективом. По данным CIPA (Camera & Imaging Products Association), мировые поставки цифровых камер в 2025 г. выросли примерно на 11%, а поставки моделей со встроенным объективом — почти на 30%. При этом данные за первое полугодие 2026 г. указывают, что компактный сегмент продолжил расти примерно на 16% год к году, хотя темп увеличения уже начал замедляться.

Это означает, что перед нами не только краткосрочный «хайп», но и полноценное восстановление категории. При этом повторения объемов продаж эпохи до массового распространения смартфонов ожидать не стоит. Скорее, рынок стабилизируется на новом уровне: компактные камеры будут покупать для эмоций, дизайна и характерной картинки, а беззеркальные системы — для качества, видео и профессионального развития.

Российский или мировой тренд

Это общемировая тенденция, которая проявляется в России с некоторой спецификой. По данным CIPA, рост глобального рынка цифровых камер в 2025 г. стал вторым подряд годом увеличения поставок, что произошло впервые почти за два десятилетия. Основной вклад внесли беззеркальные камеры и компактные модели.

Российский рынок развивается в том же направлении. В нашей стране восстановление категории продолжается третий год подряд. Различия между странами связаны прежде всего со структурой спроса, ассортиментом и каналами поставок. В России дополнительную роль играет отложенный спрос на технику в связи со снижением объема средств россиян на фоне снижения уровня ключевой ставки, а также интерес к камерам со стороны авторов контента и молодой аудитории. Но причины роста — интерес к ретроэстетике, желание получить более качественную картинку и развитие creator economy — имеют глобальный характер.

Что делают бренды

Производители активно развивают продукты под новые сценарии использования, но речь идет не просто о выпуске классических фотоаппаратов. Основной акцент смещается в сторону гибридных устройств, которые одинаково хорошо подходят для фотографии, видеоблогинга, стриминга и создания коротких вертикальных роликов.

Например, Canon выпустила компактную видеокамеру PowerShot V1, ориентированную прежде всего на авторов контента. В 2025 г. компания также расширила линейку беззеркальных камер моделями EOS R50 V и EOS R6 Mark III. В 2026 г. Canon объявила специальную версию компактной PowerShot G7 X Mark III к 30-летию линейки PowerShot.

Одновременно бренды совершенствуют автофокус, стабилизацию, работу с видео, беспроводную передачу файлов и интеграцию со смартфонами. Поэтому современная камера — это уже не изолированный от мобильной экосистемы прибор, а часть цифрового рабочего процесса: снимок можно быстро передать на телефон, обработать и опубликовать.

В результате нынешний рост спроса мы рассматриваем не как отказ от смартфонов, а как возвращение интереса к специализированным устройствам. Смартфон сделал фотографию массовой, а фотоаппарат снова становится способом получать другой визуальный результат и получать удовольствие от самого процесса съемки.