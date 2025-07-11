В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи планшета Huawei MatePad Pro 12,2"

«М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи планшета Huawei MatePad Pro 12,2". Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Планшет Huawei MatePad Pro 12,2″ оснащен Tandem OLED-дисплеем, обладает тонким и легким корпусом. Устройство совместимо с клавиатурой Huawei Glide Keyboard и поддерживает работу с ПК-версией WPS Office.

В Huawei MatePad Pro 12,2″ применяется архитектура экрана Tandem OLED. Благодаря использованию двух OLED-слоев удалось добиться удвоенной пиковой яркости — до 2000 нит. Контрастность достигает 2000000:1, а технология объединения пикселей на наноуровне в три раза увеличивает срок службы дисплея по сравнению с классическими OLED-экранами.

М.Видео-Эльдорадо В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи планшета Huawei MatePad Pro 12,2"

Антибликовая технология нанотравления устраняет до 99% отражений, делая изображение более четким и комфортным для глаз. Экраны с технологией PaperMatte дополнительно защищают зрение, обеспечивают высокую детализацию и создают реалистичный эффект письма — как по настоящей бумаге.

В комплект входит клавиатура Huawei Glide Keyboard, которая поддерживает хранение и зарядку стилуса. Она выполнена из материалов аэрокосмического класса и позволяет использовать планшет как цифровой блокнот или скетчпад. Конструкция клавиатуры обеспечивает открытие, как у ноутбука. Ее вес составляет 420 г, а толщина — 5,15 мм.

Планшет весит 508 г, а толщина корпуса составляет 5,5 мм MatePad Pro 12,2″ доступен в двух цветах: зеленом и черном.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Huawei MatePad Pro 12,2'' версия PaperMatte 12 ГБ + 512 ГБ по промоцене 79999 руб. (до 11 августа 2025 г., со скидкой 12000 руб. и стилусом Huawei M-Pencil (третьего поколения) с беспроводной мышью Huawei в подарок); Huawei MatePad Pro 12,2'' 12 ГБ + 256 ГБ по промоцене 69999 руб. (до 11 августа 2025 г., со скидкой 10000 руб. и стилусом Huawei M-Pencil (третьего поколения) с беспроводной мышью Huawei в подарок).