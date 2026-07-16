«М.Видео» объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro Max

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Pro Max — мобильное ультратонкое (4,7 мм) и ультралёгкое (499 г) устройство с 13,2‑дюймовым гибким экраном, качественными камерами, батареей 10 400 мА·ч и возможностями для продуктивной работы как на ноутбуке.

Huawei MatePad Pro Max оснащен 13,2-дюймовым гибким экраном на органических светодиодах (OLED) с разрешением 3K и технологией PaperMatte с нанотравлением, которая эффективно снижает количество бликов и отражений, обеспечивая комфортную работу даже при ярком освещении. Благодаря ультратонким рамкам толщиной 3,5 мм полезная площадь экрана достигает 94%, создавая эффект практически безграничного изображения. Экран поддерживает частоту обновления до 144 Гц и обеспечивает сглаженную прокрутку страниц, комфортную работу с интерфейсом, а анимация выглядит плавно и естественно.

Huawei MatePad Pro Max получил полностью цельнометаллический корпус, созданный на базе новой архитектуры Huawei Cloud Falcon. Благодаря этому планшет весит всего 499 г при толщине 4,7 мм, оставаясь одним из самых тонких устройств в своем классе с диагональю экрана более 13 дюймов. Конструкция отличается высокой прочностью и эффективно использует внутреннее пространство для размещения всех компонентов.

Huawei MatePad Pro Max поддерживает полноценную версию WPS Office с интерфейсом, адаптированным для совместной работы в режиме реального времени, а в сочетании с клавиатурой Huawei Glide Keyboard обеспечивает сценарии использования, максимально приближенные к ноутбуку. Встроенный отсек для стилуса позволяет всегда держать его под рукой, а полноразмерная клавиатура с увеличенным ходом клавиш делает длительный набор текста более комфортным.

Несмотря на тонкий корпус, Huawei MatePad Pro Max оснащен батареей емкостью 10400 мА·ч с кремниевым анодом, которая обеспечивает до 14,5 часа автономной работы. По сравнению с предыдущим поколением производительность планшета выросла на 20%, а эффективность отвода тепла — на 30%, что позволяет комфортно работать с ресурсоемкими приложениями в течение длительного времени.

Huawei MatePad Pro Max оснащен основной камерой с модулем 50 МП и дополнительным объективом для ультрареалистичной съемки, обеспечивая максимально точную передачу цветов даже в сложных условиях освещения. Совместно с приложением GoPaint камера открывает новые возможности для цифрового творчества: функция «Умная карта цветов» позволяет переносить реальные оттенки в цифровые проекты, а более 150 профессиональных кистей, режимы анимации и специальные художественные инструменты делают планшет полноценной платформой для иллюстрации, дизайна и создания визуального контента.

Планшет представлен в космическом сером и голубом цветах.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео»: Huawei MatePad Pro Max (12 ГБ+256 ГБ) версия PaperMatte WIFI в космическом сером цвете с чехлом-книжкой – 99999 руб; Huawei MatePad Pro Max (12 ГБ+256 ГБ) версия PaperMatte WIFI в космическом сером с клавиатурой – 114999 руб;

Huawei MatePad Pro Max (12 ГБ+512) версия PaperMatte WIFI в голубом цвете с клавиатурой – 129999 руб.

В период с 16 июля по 24 августа 2026 г. при покупке Huawei MatePad Pro Max в комплект входят стилус Huawei M-Pencil Pro и беспроводная мышь.