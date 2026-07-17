Доигрались. С HP требуют почти полтора миллиарда за мухлеж с картриджами и госконтрактами

HP оштрафовали за картельный сговор с продавцами техники, чтобы те реализовывали только оригинальные картриджи для ее принтеров и обходили стороной совместимые расходники, в том числе и по госконтрактам. Размер штрафа составляет 1,4 млрд, но не долларов, а рупий – против американской корпорации, которая проводит махинации с картриджами по всему миру и блокирует всем свои принтеры за установку совместимых картриджей, на этот раз выступили власти Индии.

Наказание для HP

Американскую компанию HP оштрафовали в Индии за новые махинации с картриджами. HP известна тем, что неустанно пытается бороться с распространением совместимых (неоригинальных) расходных материалов для своих принтеров, и в Индии это ее «увлечение» переросло в полноценный картельный сговор.

Как пишет портал Ars Technica, власти Индии наказали HP за «картельство» в сфере распространения картриджей для струйных принтеров и тонера для лазерных устройств печати по госконтрактам. В деле также замешаны и персональные компьютеры – HP является одним из мировых лидеров по производству и продажам ПК и ноутбуков, годами не покидая топ-3 этого рейтинга, но почти всегда не поднимаясь выше второго места из-за китайской компании Lenovo.

Выписанный HP штраф составил 1,4 млрд рупий или около $14,4 млн. К моменту выхода материала информации о планах корпорации по его оспариванию не поступало.

Что натворила HP

Против американской корпорации выступила Комиссия по конкуренции Индии (CCI, Competition Commission of India). Она заявила о выявлении картельного сговора индийского офиса HP с некоторыми своими партнерами по сбыту продукции с целью завышения стоимости заявок на государственные контракты на поставку компьютеров, а также на продажу картриджей, тонера и других расходных материалов для оргтехники, включая графические и цифровые производственные материалы.

HP HP оказалась в центре очередного крупного скандала

В сообщении говорилось, что HP стремится обойти конкурентов среди производителей оригинального оборудования и отговорить продавцов от продажи «контрафактных» (counterfeit), то есть неоригинальных (совместимых) чернил и тонера.

В своем постановлении Комиссия заявила, что HP India сотрудничала как минимум с пятью реселлерами для координации цен на госконтракты, чтобы повысить свои шансы на получение этих тендеров.

Так кто же виноват

Существует вероятность, что идея картельного сговора принадлежит вовсе не HP в общем и не ее индийскому представительству в частности. Как пишет Ars Technica, инициатива исходила как раз от реселлеров.

Некоторые из них обратились в HP India с просьбой помочь в организации соглашения, которое повысило бы их шансы на получение государственных контрактов на поставку продукции. Эти просьбы включали, в числе прочего, ограничение участия продавцов из других регионов в местных тендерах; поддержку в распределении тендеров между ними; ограничение количества форм авторизации производителя (MAF, manufacturer’s authorization forms), выдаваемых другим реселлерам, или выдачу форм MAF только некоторым назначенным продавцам; устранение случаев, когда цены, предлагаемые другими реселлерами, были ниже цен платформы Government e Marketplace (индийская онлайн-платформа для закупок), или цен контрактов, путем принятия корректирующих мер; содействие в проведении «подставных» торгов.

Всем штрафы

За координацию цен на свои расходники в Индии компания HP была оштрафована на 1,3 млрд рупий (около $13,1 млн). Отдельно ей был выписан штраф на 119,8 млн рупий (около $1,2 млн) за «участие в картелизации при продаже и поставке расходных материалов, включая тонер, картриджи и другие расходные материалы, используемые с печатающим оборудованием» (indulging in cartelization in sale and supply of supplies products comprising of toner, cartridges, and other consumable used with print hardware products), говорится в заявлении CCI.

Также агентство выписало штрафы сразу 21 продавцу техники и расходников HP. Суммарный размер наказания для них составил 35,2 млн рупий (около $365 тыс.).

Дополнительно Комиссия обязала HP India и ее партнеров по сбыту «прекратить антиконкурентное поведение» (cease and desist from anti-competitive conduct) и провести программы обучения по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства в течение 60 дней.

Переписку нужно удалять

Вывести HP и ее партнеров на чистую воду помогли переписки в одном из почти полностью замедленных в России мессенджеров. В заявлении CCI указано, что эти переписки указывают, что HP и 16 ее партнеров-реселлеров действовали «в сговоре» (in a collusive arrangement). Отдельно отмечено, что сообщения эти свидетельствуют о том, что компании занимались «сговором при проведении торгов, включая прикрытие торгов, фиксацию цен и распределение клиентов в период 2017-2020 гг.». (bid rigging, including cover bidding, price fixation, and customer allocation during 2017–2020).

HP India сыграла во всем этом ключевую роль, подытожил регулятор.

Кто-то хочет слишком много денег

В отчете CCI упоминается и попытка индийского офиса HP оправдаться. В компании заявили, что высокие цены на расходные материалы для печати побудили некоторых реселлеров пригрозить ей «переходом на дешевую контрафактную продукцию для конкуренции по цене» (shift to low-cost counterfeit products to compete on price).

«Коммерческая целесообразность вынудила HP India оказаться в ситуации, когда компания была вынуждена поддерживать сговор, заключенный между реселлерами второго уровня», – говорится в постановлении CCI.

Отдельно в документе подчеркнуто, что HP India «смиренно возражает против того, чтобы роль HP India характеризовалась как роль «главного организатора» всей этой схемы сговора» (humbly objects to HP India’s role being characterized as a ‘kingpin’ of the entire collusive arrangement).

Однако нельзя не отметить, что HP постоянно борется с распространением совместимых картриджей и чернил. Они стоят гораздо дешевле, чем оригинальные, и по этой причине пользователи все чаще выбирают их, к тому же фирменные расходники HP с каждым разом становятся все дороже.

Часто HP прибегает к крайне сомнительным методам своей борьбы. К примеру, она удаленно блокирует пользователям принтеры до тех пор, пока они не поставят оригинальный картридж.