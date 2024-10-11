«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж планшетов Huawei MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает продажи на обновленные линейки планшетов бренда Huawei – MatePad 12 X и Huawei MatePad Pro 12,2”. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Оснащенный Tandem OLED-экраном с технологией PaperMatte, Huawei MatePad Pro 12,2” поддерживает максимальную яркость в 2000 нит. Экран с защитой от появления ярких пятен обработан с помощью технологии нанотравления. Благодаря ей создается антибликовая поверхность.

Архитектура Tandem OLED использует две OLED-панели, что удваивает пиковую яркость экрана. Значение этого параметра теперь достигает ранее недоступных 2000 нит, в результате эффекты HDR реалистичны, контрастность в этом режиме достигает 2 000 000:1. Использование двух панелей также продлевает срок службы таких экранов втрое по сравнению с традиционными экранами с одной OLED-панелью.

Планшет Huawei MatePad Pro 12,2” весит 508 граммов, при этом его толщина составляет 5,5 мм.

Huawei MatePad Pro 12,2” поддерживает максимальную частоту обновления экрана 144 Гц и значение частоты дискретизации касаний 480 Гц.

Планшет оснащен батареей 10100 мАч, а также поддерживает турбозарядку – устройство заряжается до 85% за 40 минут. Технология умного энергосбережения экономно расходует заряд планшета, позволяя ему находиться в режиме ожидания более года. Huawei MatePad Pro 12,2 дюйма, получил дизайн с текстурой задней панели с эффектом «золотистый шелк». Устройство также представлено в классическом черном цвете.

Новая клавиатура Huawei Glide Keyboard весит 420 г. Ее новая конструкция позволяет хранить стилус в скрытом пазу клавиатуры, обеспечивая при этом его зарядку. Клавиатура входит в комплект устройства и подключается к планшету с помощью технологии NearLink. Стилус Huawei M-Pencil (третьего поколения) также поддерживает подключение к планшету с помощью NearLink и более 10 тыс. уровней чувствительности к нажатиям. Низкая задержка соединения обеспечивает плавность во время рукописного ввода и рисования.

Планшет Huawei MatePad 12 X оснащен обтекаемым цельнометаллическим корпусом, умными функциями флагманского уровня и приложениями для творчества, такими как GoPaint и «Блокнот». В тандеме с аксессуарами с технологией подключения NearLink, такими как стилус Huawei M-Pencil ( третьего поколения) и умная магнитная клавиатура Huawei, планшет поможет упростить процесс работы, учебы и творчества.

Задняя панель планшета Huawei MatePad 12 X изготавливается из натурального экологически чистого материала – слюдяного порошка.

12-дюймовый экран с технологией PaperMatte имеет разрешение 2,8K, частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 1000 нит. В наличии шесть динамиков. Вес планшета – 555 граммов, толщина – 5,9 мм,

Цены в каналах продаж М.Видео и Эльдорадо: MatePad 12X 8 ГБ/256 ГБ + умная магнитная клавиатура – 49 999 руб.; MatePad 12X Версия PaperMatte 12 ГБ/256 ГБ + умная магнитная клавиатура – 59 999 руб.; MatePad Pro 12,2” 12 ГБ/256 ГБ + умная магнитная клавиатура – 79 999 руб.; MatePad Pro 12,2” Версия PaperMatte 12 ГБ/512 ГБ + умная магнитная клавиатура – 89 999 руб.

Во время предзаказа с 11 октября по 11 ноября 2024 г. при покупке Huawei MatePad Pro 12,2” покупатели получат в подарок на выбор Huawei Watch GT 4 или Huawei FreeClip или стилус Huawei M-Pencil (третьего поколения). При покупке Huawei MatePad 12 X в подарок можно получить смарт-часы Huawei Watch Fit 3 или Huawei FreeBuds 6i или стилус Huawei M-Pencil (третьего поколения).