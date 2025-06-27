В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ планшета Huawei MatePad Pro 12,2"

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о начале предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro 12,2". Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Планшет Huawei MatePad Pro 12,2″ оснащен Tandem OLED-экраном, тонким корпусом и обновленным набором инструментов для творческих и офисных задач. Устройство поддерживает подключение клавиатуры Huawei Glide Keyboard, а также работу с компьютерной версией приложения WPS Office.

Экран планшета имеет тонкую рамку 4,6 мм, благодаря чему его полезная площадь достигает 92%. Архитектура Tandem OLED отходит от традиционного использования одной панели: две OLED-панели позволяют удвоить пиковую яркость до 2000 нит, обеспечивая реалистичные эффекты HDR и контрастность до 2000000:1.

М.Видео-Эльдорадо В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ планшета Huawei MatePad Pro 12,2"

Использование двух OLED-панелей также в три раза увеличивает срок службы экрана по сравнению с обычными решениями. Специальный изолирующий слой регулирует световой поток, снижая энергопотребление на 33%. Благодаря этому контент остается четким даже при ярком солнечном свете. Технология PaperMatte минимизирует блики, обеспечивая комфортный просмотр, защиту зрения, высокую четкость и реалистичные ощущения при письме, сравнимые с письмом по бумаге.

В комплект поставки входит клавиатура Huawei Glide Keyboard, выполненная из материалов аэрокосмического класса. Она весит 420 г при толщине 5,15 мм. Встроенная магнитная петля позволяет одним движением превратить планшет в ноутбук. Клавиатура оснащена полноразмерным сенсорным тачпадом 107×55 мм, реагирующим на касания по всей площади. Клавиатура также имеет выемку для хранения и зарядки стилуса.

Планшет поддерживает работу GoPaint с новыми кистями для рисования масляными красками с трехмерными эффектами. Пользователи могут настраивать параметры света, тени, переходов и цвета. Новая кисть «Репродукция цвета» позволяет переносить текстуры, цвет и детали любимых работ в собственные проекты.

Кроме того, GoPaint получил функцию создания анимации — пользователи могут превращать рисунки, созданные в нескольких слоях, в последовательность анимационных кадров и воспроизводить процесс создания иллюстрации.

Huawei MatePad Pro 12,2″ поддерживает компьютерную версию WPS Office, которая предлагает полноценный набор функций: создание таблиц, презентаций, диаграмм и формул — как на ПК, в отличие от ограниченных мобильных версий.

Вес планшета составляет 508 г, толщина — 5,5 мм. Устройство доступно в двух цветах — зеленом и черном.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо»: Huawei MatePad Pro 12,2'' версия PaperMatte 12 ГБ + 512 ГБ по промоцене 79 999 руб. (до 10 июля 2025 г., со скидкой 12 000 руб. и стилусом Huawei M-Pencil третьего поколения с беспроводной мышью Huawei в подарок); Huawei MatePad Pro 12,2'' 12 ГБ + 256 ГБ по промоцене 69 999 руб. (до 10 июля 2025 г., со скидкой 10 000 руб. и стилусом Huawei M-Pencil третьего поколения с беспроводной мышью Huawei в подарок.