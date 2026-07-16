МТС объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Pro Max

МТС объявляет о старте предзаказа на новый планшет Huawei MatePad Pro Max. Новинка сочетает тонкий корпус, 13,2-дюймовый OLED-экран PaperMatte, длительное время автономной работы и инструменты для творчества. Приобрести устройство уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Планшет представлен в «космическом сером» и голубом цветах.

Стоимость новинок с учетом скидок в МТС: Huawei MatePad Pro Max (12 ГБ+256 ГБ) PaperMatte Wi-Fi в «космическом сером» цвете с чехлом-книжкой — 99 990 руб.; Huawei MatePad Pro Max (12 ГБ+256 ГБ) PaperMatte Wi-Fi в «космическом сером» цвете с клавиатурой — 114 990 руб.; Huawei MatePad Pro Max (12 ГБ+512) PaperMatte Wi-Fi в голубом цвете с клавиатурой — 129 990 руб.

«Планшеты остаются одной из самых востребованных категорий персональной электроники на российском рынке. В первом полугодии 2026 г. россияне приобрели 1,4 млн планшетов на общую сумму 27,9 млрд руб. При этом покупатели все чаще выбирают устройства среднего и премиального сегментов, средняя стоимость планшета составила 19,8 тыс. руб. Мы видим устойчивый спрос на модели с большим экраном и расширенными возможностями для работы, учебы и творчества. Huawei MatePad Pro Max отвечает этим запросам, предлагая производительность, сопоставимую с ноутбуком, и современные инструменты для решения повседневных и профессиональных задач», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Huawei MatePad Pro Max оснащен 13,2-дюймовым гибким экраном на органических светодиодах (OLED) с разрешением 3K и технологией PaperMatte с нанотравлением, которая снижает количество бликов и отражений Благодаря тонким рамкам толщиной 3,5 мм полезная площадь экрана достигает 94%. Экран поддерживает частоту обновления до 144 Гц.

Huawei MatePad Pro Max получил полностью цельнометаллический корпус, созданный на базе новой архитектуры Huawei Cloud Falcon. Благодаря этому планшет весит 499 г при толщине 4,7 мм.

Huawei MatePad Pro Max поддерживает полноценную версию WPS Office с интерфейсом, адаптированным для совместной работы в режиме реального времени, а в сочетании с клавиатурой Huawei Glide Keyboard обеспечивает сценарии использования, максимально приближенные к ноутбуку. Встроенный отсек для стилуса позволяет всегда держать его под рукой, а полноразмерная клавиатура с увеличенным ходом клавиш делает длительный набор текста более комфортным.

Несмотря на тонкий корпус, Huawei MatePad Pro Max оснащен батареей емкостью 10 400 мАч с кремниевым анодом, которая обеспечивает до 14,5 часа автономной работы. По сравнению с предыдущим поколением производительность планшета выросла на 20%, а эффективность отвода тепла — на 30%.

Huawei MatePad Pro Max оснащен основной камерой с модулем 50 МП.