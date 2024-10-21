В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи обновленных умных часов Huawei Watch Ultimate

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой, и бытовой техникой, начинает продажи обновленной флагманской линейки умных часов компании Huawei Watch Ultimate. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет 69 999 рублей. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Huawei Watch Ultimate представлены в новом дизайне, который вдохновлен натуральными природными цветами и стилем гольф-культуры. Смарт-часы созданы с использованием жидкого металла на основе сплава циркония, обеспечивающего высокий уровень прочности и легкий вес устройству. Умные часы отличаются высокой устойчивостью к давлению в воде, что позволяет использовать их на глубине до 100 метров. За счет этого они подходят для профессионального спорта. Гаджет совместимы с устройствами на базе iOS и Android.

М.Видео-Эльдорадо В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи обновленных умных часов Huawei Watch Ultimate

Изготовление умных часов с применяем инновационных материалов и уникальных 24 технологий обработки, включая механическую обработку и тонкую гравировку позволили создать эксклюзивный двухцветный нанокерамический безель. Кроме того, часы оснащены AMOLED-экраном LTPO 1,5 дюйма с разрешением 466x466 пикселей. Экран выполнен из высокопрочного ламинированного сапфирового стекла, которое отличается износостойкостью. А их вес составляет 76 грамм (без ремешка).

Часы Huawei Watch Ultimate соответствуют уровню водонепроницаемости 10 АТМ по стандарту ISO 22810 и отвечают требованиям стандарта EN 13319 для дайвинга при погружении на глубину 100 метров. Это позволяет использовать устройство профессиональным спортсменам во время тренировок и соревнований. Технологии мониторинга позволяют фридайверам безопасно погружаться на глубину и отслеживать эффективность своих показателей.

Алексей Молчанов, 35-кратный чемпион мира по фридайвингу, уже протестировал новинку и поделился своим мнением об опыте использования Huawei Watch Ultimate для подготовки к соревнованиям: «Мне особенно важно, что устройство точно анализирует температуру, скорость погружения, скорость всплытия и глубину. Эти данные очень полезны для анализа моего тренировочного процесса. Кроме того, у Huawei Watch Ultimate яркий экран, который хорошо читается даже под ярким солнечным светом, что важно как на поверхности, так и под водой. Устройство устойчиво к высокому давлению, я использовал его даже на глубинах свыше 100 метров. На глубине 130 метров я без проблем получал всю необходимую информацию о глубине и скорости погружения и всплытия».

Кроме того, в устройствах линейки применена система Huawei TruSense, обеспечивающая комплексный мониторинг физических показателей и здоровья. Часы оснащены системой геопозиционирования «Huawei Санфлауэр», которая предоставляет широкие возможности беговых тренировок, тренировок по велоспорту и гольфу профессионального уровня, обеспечивая высокую точность данных мониторинга. А новая функция «Эмоции» поможет пользователям лучше понять свое эмоциональное состояние и достичь гармонии.

Цена Huawei Watch Ultimate в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» – 69 999 руб.

В период с 21 октября по 2 декабря 2024 г. при покупке Huawei Watch Ultimate покупатели получат в подарок наушники Huawei FreeClip.