В сети restore: стартовал предзаказ на новинки Huawei — смартфон Mate X7 и наушники FreeClip 2

Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о старте предзаказа новинок Huawei — складного смартфона Huawei Mate X7 и наушников открытого типа Huawei FreeClip 2. Устройства доступны для предзаказа с 27 января по 5 февраля 2026 г., после чего планируется старт продаж в 23 розничных магазинах сети, представленных в формате мультибренда, в интернет-магазине и в приложении бренда. Об этом CNews сообщили представители restore:.

Уже сегодня на сайте re-store.ru можно оставить свои данные, чтобы получить уведомление о старте предзаказа и о том, когда начнутся продажи в сети restore:.

Стоимость новинок: смартфон Huawei Mate X7 (16 ГБ + 512 ГБ), оттенки черный, белый, красный — 159 990 руб.; наушники Huawei FreeClip 2, оттенки черный, белый, голубой — 15 990 руб.

Специальное предложение

В период предзаказа с 27 января по 5 февраля 2026 г. при покупке смартфона пользователи получат в подарок часы Huawei Watch Fit 4 Pro или наушники Huawei FreeBuds Pro 4, а также защиту экрана на 1 год бесплатно.

Старт продаж

Приобрести новые устройства можно будет после окончания предзаказа в 23 розничных магазинах сети restore:, представленных в формате мультибренда, в интернет-магазине re-store.ru и в приложении бренда.

Обязательной опцией в розничных магазинах restore: остается возможность перед покупкой оценить и протестировать устройства, а также получить консультацию профессиональных экспертов — демо новинок будут доступны в первую очередь во флагманском магазине restore: в Москве на Неглинной 8/10 и других магазинах, представленных в формате мультибренда.

Huawei Mate X7 весит около 235 грамм, защищен стеклом Kunlun Glass второго поколения, усиленным поворотным механизмом и рамкой авиационного класса, а также имеет пыле- и влагозащиту по стандарту IP58/IP59. Основная особенность — объектив XMAGE второго поколения с улучшенной цветопередачей и светосилой, 50 МП HDR-камерой с физической диафрагмой и телеобъективом с зумом 3,5x. Смартфон оснащен ИИ-функциями: улучшение групповых фото, удаление объектов из кадра и интеллектуальное шумоподавление. Также поддерживаются быстрая зарядка 66 Вт и беспроводная 50 Вт, батарея 5600 мАч и система охлаждения для стабильной работы.

Huawei FreeClip 2 – это наушники открытого типа. Обновленная С-образная конструкция весом 5,1 г из гипоаллергенного силикона и сплава с памятью формы обеспечивает комфорт при длительном ношении. Звук обеспечивается излучателями с двойной диафрагмой и ИИ-нейропроцессором для чистого звучания и четкости речи. Устройство имеет защиту IP57 и до 38 часов автономности в чехле.