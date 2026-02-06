«М.Видео» объявляет о начале продаж складного смартфона Huawei Mate X7 и наушников Huawei FreeClip 2

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), объявляет о начале продаж прочного складного смартфона Huawei Mate X7 с флагманской камерой и наушников-клипсов Huawei FreeClip 2 с выдающимися аудиохарактеристиками. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Новый складной смартфон Huawei Mate X7 сочетает в себе идеальный баланс между тонким и легким корпусом и высоким уровнем прочности. Устройство весит около 235 граммов, его толщина в сложенном состоянии составляет 9,5 мм , а в разложенном — 4,5 мм. Благодаря своему дизайну смартфон идеально лежит в руке и ощущается очень легким.

Уровень надежности, которому можно доверять: продуманная конструкция

Huawei Mate X7 оснащен рядом передовых защитных элементов: внешний экран из суперпрочного стекла Kunlun Glass второго поколения с технологией нанообработки; передовой поворотный механизм с 5 инновационными дугообразными креплениями с компонентами из ультрапрочной стали 3.0 с прочностью до 2350 МПа; композитная сверхпрочная трех-уровневая конструкция с применением защитного слоя на основе неньютоновской жидкости; рамка из ультрапрочного алюминия авиационного класса. Новая модель также обладает свойствами пыле- и водонепроницаемости класса IP58 и IP59. Эта сложная система усиливает прочность конструкции Huawei Mate X7, обеспечивая пользовательский опыт без лишних беспокойств.

Объектив для ультрареалистичной съемки Xmage 2-го поколения: флагманский уровень фото и видео

Huawei Mate X7 — это первый тонкий складной смартфон от Huawei, возможности обработки изображений которого также высоки, как и у флагманских смартфонов с классическим форм-фактором.

Huawei Mate X7

Новый объектив для ультрареалистичной съемки XMAGE второго поколения обеспечивает точную цветопередачу и превосходное качество изображения в любых условиях освещения. Также в смартфоне используется HDR-объектив 50 МП с большим сенсором и физической 10-ступенчатой диафрагмой f/1.49–f/4.0 и самой тонкой стеклянной линзой 0,4 мм с четырьмя элементами. Huawei Mate X7 также оснащен телеобъективом 50 МП с большой диафрагмой f/2.2 и группой из 4+1 линз, расположенных по диагонали, перископической системой теле- и макросъемки и оптическим зумом 3,5x, что помогает делать четкие снимки далеких пейзажей или мелких деталей с высоким разрешением при любом фокусном расстоянии. Помимо выдающихся возможностей фотосъемки, камера Huawei Mate X7 поддерживает технологию Ultra HDR-видеосъемки с динамическим диапазоном 17,5 EV для 4K-видео.

ИИ-многозадачность на большом экране

Huawei Mate X7 получил много передовых ИИ-решений, которые делают взаимодействие со смартфоном еще комфортнее за счет складного форм-фактора: функция выбора кадра с наилучшим выражением лица на базе ИИ, функция удаления объектов с ИИ позволяет интеллектуально убирать нежелательные элементы с фотографий, двухстороннее шумоподавление на базе ИИ при звонках.

ИИ-ассистент «Алиса AI» ускоряет решение многих задач, включая работу с текстом в заметках: исправляет ошибки, улучшает или переписывает текст в нужной стилистике с помощью нейросетей. Также «Алиса» в режиме реального времени предоставляет информацию о содержимом камеры смартфона, чтобы быстрее найти ответы на интересующие вопросы об объекте в кадре. Более того, быстрый поиск «Яндекса» по изображению на экране дает наглядные ответы на вопросы.

Высокая производительность в элегантном корпусе: открывайте новые возможности

Смартфон представлен в трех цветах: парчовый белый, черный и красный. Huawei Mate X7 оснащен высокоемкой кремниево-углеродной анодной батареей 5600 мА*ч и поддерживает проводную 66 Вт и беспроводную 50 Вт технологию зарядки SuperCharge для быстрого заряда батареи.

Новый уровень стиля и комфорта

Наушники-клипсы Huawei FreeClip 2 отражают новую концепцию, в которой наушники являются аксессуаром для ушей, подчеркивающим стиль пользователей.

Наушники нового поколения весят всего 5,1 г каждый. Небольшой вес обеспечивает комфорт при использовании устройства в течение длительного времени. Huawei FreeClip 2 с легкой С-образной конструкцией оснащены обновленным гибким компонентом из гипоаллергенного жидкого силикона и высококачественного сплава с эффектом запоминания формы. Такая конструкция снижает давление на ухо, а наушники становятся практически неощутимыми, обеспечивая комфорт в любых условиях.

Huawei FreeClip 2 дарят чистое звучание в широком динамическом диапазоне и высокую четкость передачи речи во время вызовов в различных сценариях благодаря мощным излучателям с двойной диафрагмой и ИИ-нейропроцессору. Наушники обладают классом пыле- и влагозащиты IP57. Максимальное время работы без подзарядки составляет до 38 часов при использовании чехла.

Huawei FreeClip 2 представлены в трех цветах: голубой, белый, черный.

Стоимость новинок в каналах «М.Видео»

Huawei Mate X7 (16 ГБ + 512 ГБ) — 159,99 тыс. руб. В период старта продаж с 6 февраля по 9 марта при покупке смартфона пользователи получат часы Huawei Watch FIT 4 Pro или наушники Huawei FreeBuds Pro 4 в подарок и сервисные привилегии, которые включают в себя защиту экрана на один год бесплатно. Предложение включает один ремонт для каждого экрана: внешнего и внутреннего в течение одного года. Ремонт предоставляется по очень выгодной цене: внешний экран 1,99 тыс. руб., внутренний экран 6,99 тыс. руб., оба экрана 8,99 тыс. руб.

Huawei FreeClip 2 — 19,99 тыс. руб. В период предзаказа с 27 января по 5 февраля при покупке наушников пользователи получат скидку 4 тыс. руб.