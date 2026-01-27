Разделы

Техника
|

«М.видео» объявляет о начале предзаказа на складной смартфон Huawei Mate X7 и наушники Huawei FreeClip 2

«М.видео» объявляет о начале предзаказа на новый складной смартфон Huawei Mate X7 с тонким корпусом и объективом XMAGE второго поколения. Также начинается предзаказ на новые наушники открытого типа Huawei FreeClip 2. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Huawei Mate X7

Смартфон весит около 235 граммов, его толщина в сложенном состоянии составляет 9,5 мм, а в разложенном — 4,5 мм. Складная архитектура Huawei Mate X7 обладает внешним экраном из стекла Kunlun Glass второго поколения с технологией нанообработки; поворотным механизмом с пятью дугообразными креплениями с компонентами из ультрапрочной стали 3.0 с прочностью до 2350 МПа; композитной сверхпрочной 3-уровневой конструкцией с применением защитного слоя на основе неньютоновской жидкости; рамкой из алюминия авиационного класса. Новая модель также обладает свойствами пыле- и водонепроницаемости класса IP58 и IP59.

mvi2.jpg

М.видео

Объектив для ультрареалистичной съемки XMAGE 2-го поколения обеспечивает на 43% более реалистичную цветопередачу и на 96% увеличенную светосилу, благодаря чему камера смартфона устраняет искажения цвета в самых сложных условиях освещения. Для повышения четкости изображения в смартфоне используется HDR-объектив 50 МП с большим сенсором и физической 10-ступенчатой диафрагмой f/1.49–f/4.0 и самой тонкой стеклянной линзой 0,4 мм с четырьмя элементами.

Huawei Mate X7 также оснащен телеобъективом 50 МП с большой диафрагмой f/2.2 и группой из 4+1 линз, расположенных по диагонали, перископической системой теле- и макросъемки и оптическим зумом 3,5x. Камера Huawei Mate X7 поддерживает технологию Ultra HDR-видеосъемки с динамическим диапазоном 17,5 EV для 4K-видео.

Huawei Mate X7 оснащен кремниево-углеродной анодной батареей 5600 мАч и поддерживает проводную 66 Вт и беспроводную 50 Вт технологию зарядки SuperCharge для быстрого заряда батареи. Система охлаждения с ультрабольшой испарительной камерой и графеновым элементом теплоотвода гарантирует стабильную производительность даже при интенсивных нагрузках.

Huawei FreeClip 2

Наушники нового поколения весят 5,1 г каждый. Huawei FreeClip 2 с легкой С-образной конструкцией оснащены обновленным гибким компонентом из гипоаллергенного жидкого силикона и высококачественного сплава с эффектом запоминания формы, который обеспечивает комфортное ношение.

mvi1.jpg

М.видео

Huawei FreeClip 2 обладают классом пыле- и влагозащиты IP57, их максимальное время работы без подзарядки составляет до 38 часов, при использовании чехла, что делает их идеальными для использования в любой ситуации.

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году
Бизнес-коммуникации

Huawei FreeClip 2 представлены в трех цветах: голубой, белый, черный.

Стоимость новинок в каналах «М.видео»

Huawei Mate X7 (16 ГБ + 512 ГБ) — 159 999 руб. В период предзаказа с 27 января по 5 февраля 2026 г. при покупке смартфона пользователи получат часы Huawei Watch Fit 4 Pro или наушники Huawei FreeBuds Pro 4 в подарок и сервисные привилегии, которые включают в себя защиту экрана на 1 год бесплатно. Предложение включает один ремонт для каждого экрана: внешнего и внутреннего в течение года. Ремонт предоставляется по цене: внешний экран 1999 руб., внутренний экран 6999 руб., оба экрана 8998 руб.

Huawei FreeClip 2 — 19 999 руб. В период предзаказа с 27 января по 5 февраля 2026 г. при покупке наушников пользователи получат скидку 4000 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Kubernetes для ИИ 2026

Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета получили по полтора десятка лет за фальсификацию дела Merlion

ERP, CAD, CAE: каких российских решений не хватает отечественной промышленности

Пионер современных электромобилей арестован за убийство жены

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Россияне создали суверенную мобильную ОС для конкуренции с Android и iOS. У нее нет названия

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще