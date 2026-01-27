«М.видео» объявляет о начале предзаказа на складной смартфон Huawei Mate X7 и наушники Huawei FreeClip 2

«М.видео» объявляет о начале предзаказа на новый складной смартфон Huawei Mate X7 с тонким корпусом и объективом XMAGE второго поколения. Также начинается предзаказ на новые наушники открытого типа Huawei FreeClip 2. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Huawei Mate X7

Смартфон весит около 235 граммов, его толщина в сложенном состоянии составляет 9,5 мм, а в разложенном — 4,5 мм. Складная архитектура Huawei Mate X7 обладает внешним экраном из стекла Kunlun Glass второго поколения с технологией нанообработки; поворотным механизмом с пятью дугообразными креплениями с компонентами из ультрапрочной стали 3.0 с прочностью до 2350 МПа; композитной сверхпрочной 3-уровневой конструкцией с применением защитного слоя на основе неньютоновской жидкости; рамкой из алюминия авиационного класса. Новая модель также обладает свойствами пыле- и водонепроницаемости класса IP58 и IP59.

Объектив для ультрареалистичной съемки XMAGE 2-го поколения обеспечивает на 43% более реалистичную цветопередачу и на 96% увеличенную светосилу, благодаря чему камера смартфона устраняет искажения цвета в самых сложных условиях освещения. Для повышения четкости изображения в смартфоне используется HDR-объектив 50 МП с большим сенсором и физической 10-ступенчатой диафрагмой f/1.49–f/4.0 и самой тонкой стеклянной линзой 0,4 мм с четырьмя элементами.

Huawei Mate X7 также оснащен телеобъективом 50 МП с большой диафрагмой f/2.2 и группой из 4+1 линз, расположенных по диагонали, перископической системой теле- и макросъемки и оптическим зумом 3,5x. Камера Huawei Mate X7 поддерживает технологию Ultra HDR-видеосъемки с динамическим диапазоном 17,5 EV для 4K-видео.

Huawei Mate X7 оснащен кремниево-углеродной анодной батареей 5600 мАч и поддерживает проводную 66 Вт и беспроводную 50 Вт технологию зарядки SuperCharge для быстрого заряда батареи. Система охлаждения с ультрабольшой испарительной камерой и графеновым элементом теплоотвода гарантирует стабильную производительность даже при интенсивных нагрузках.

Huawei FreeClip 2

Наушники нового поколения весят 5,1 г каждый. Huawei FreeClip 2 с легкой С-образной конструкцией оснащены обновленным гибким компонентом из гипоаллергенного жидкого силикона и высококачественного сплава с эффектом запоминания формы, который обеспечивает комфортное ношение.

Huawei FreeClip 2 обладают классом пыле- и влагозащиты IP57, их максимальное время работы без подзарядки составляет до 38 часов, при использовании чехла, что делает их идеальными для использования в любой ситуации.

Huawei FreeClip 2 представлены в трех цветах: голубой, белый, черный.

Стоимость новинок в каналах «М.видео»

Huawei Mate X7 (16 ГБ + 512 ГБ) — 159 999 руб. В период предзаказа с 27 января по 5 февраля 2026 г. при покупке смартфона пользователи получат часы Huawei Watch Fit 4 Pro или наушники Huawei FreeBuds Pro 4 в подарок и сервисные привилегии, которые включают в себя защиту экрана на 1 год бесплатно. Предложение включает один ремонт для каждого экрана: внешнего и внутреннего в течение года. Ремонт предоставляется по цене: внешний экран 1999 руб., внутренний экран 6999 руб., оба экрана 8998 руб.

Huawei FreeClip 2 — 19 999 руб. В период предзаказа с 27 января по 5 февраля 2026 г. при покупке наушников пользователи получат скидку 4000 руб.