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В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфона Huawei Mate X6 и наушников FreeBuds Pro 4

«М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи флагманского смартфона Huawei Mate X6 в складном форм-факторе и наушников FreeBuds Pro 4. Стоимость Huawei Mate X6 в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» составляет 189 999 руб.. Цена наушников FreeBuds Pro 4 составляет 15 999 руб. С 23 января по 20 февраля 2025 г. (включительно) при покупке Huawei Mate X6 клиенты получат смарт-часы Huawei Watch GT 5 в подарок, а также дополнительные шесть месяцев гарантии на замену экрана. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Смартфон Huawei Mate X6 получил тонкий раскладной корпус. Вес устройства составляет 239 г, а его толщина в разложенном виде достигает 4,6 мм.

Поворотный механизм, выполненный из стали 1900 МПа, используемой в ракетостроении, обеспечивает стабильность работы даже при постоянном складывании и раскладывании устройства.

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М.Видео-Эльдорадо
Huawei Mate X6

Huawei Mate X6 оснащен основным OLED-экраном 7,93-дюйма с разрешением 2440×2240 пикселей и внешним OLED-экраном 6,45-дюйма с разрешением 2440×1080 пикселей. Большой экран позволяет одновременно запустить до трех приложений в активном режиме.

Внешний экран смартфона защищен стеклом Kunlun Glass второго поколения. По сравнению с первым поколением, новое стекло в 25 раз более устойчиво к износу и царапинам. А внутренний экран изготовлен с использованием углеродного волокна с уровнем сопротивления экструзии 380 ГПа, благодаря чему устройство способно выдержать большое давление.

Huawei Mate X6 получил систему камер. Новый сенсор с поддержкой 1,5 млн спектральных каналов собирает больше данных об окружающей среде, и обеспечивает коэффициент восстановления реального цвета на снимках до 120%. Система камер состоит из объектива 50 МП с оптическим зумом, ультраширокоугольного объектива 40 МП с диафрагмой до f/2.2 и телеобъектива с разрешением 48 МП, 4-кратным оптическим зумом и режимом супермакросъемки.

В Huawei Mate X6 реализована распределенная система охлаждения, которая позволяет расположить основные источники тепла в разных частях смартфона. Для охлаждения устройства также используются графен с высокой теплопроводностью, 3D-испарительная камера и графеновая пленка.

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Смартфон доступен в трех цветах: красном, черном и туманно-сером. Панель смартфона в туманно-сером цвете изготовлена с применением материала из нейлонового волокна. В комплект поставки всех версий смартфона входит защитный чехол с вращающейся подставкой.

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М.Видео-Эльдорадо
Huawei FreeBuds Pro 4

Huawei FreeBuds Pro 4 — это первые наушники с поддержкой технологии Huawei Sound для передачи звука без потерь на скорости 2,3 Мбит/с. С помощью магнитной системы Хальбаха и технологии цифрового преобразования обеспечивается диапазон звука от 48 кГц до 14 Гц.

Технологии искусственного интеллекта и протокол NearLink позволяют подавлять внешние звуки и повышать качество передачи голоса даже в очень шумных местах: на концертах, в караоке и в метро. Наушники обеспечивают чистое звучание вызовов даже в ситуациях, когда уровень шума достигает 100 дБ.

В комплект поставки Huawei FreeBuds Pro 4, помимо стандартных силиконовых насадок, также входят новые трехслойные насадки с эффектом памяти. Интеллектуальная технология наушников автоматически определяет тип насадок, прикрепленных к наушникам, и выбирает необходимый режим шумоподавления.

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