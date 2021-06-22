Huawei объявляет о старте предзаказа на умные экраны Vision S в России

Компания Huawei объявляет о начале приема предварительных заказов в России на серию смарт-экранов Huawei Vision S, в которую вошли устройства с диагоналями 55 и 65 дюймов. Инновационные продукты с высоким качеством изображения и звука предоставляют доступ к сетевому контенту и различные интеллектуальные функции.

Смарт-экраны Huawei Vision S имеют частоту обновления кадров 120 Гц и воспроизводят 92% оттенков цветовой палитры DCI-P3 при максимальной яркости 350 нит. Для работы игр и приложений имеются 3 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель 32 ГБ. Умные экраны Huawei Vision S стали первыми устройствами на российском рынке, работающими на фирменной операционной системе HarmonyOS 2.0, которая обеспечивает быстроту и плавность интерфейса, стабильную работу приложений и интуитивное управление.

Технология беспроводной проекции OneHop позволяет выводить на большой экран изображение со смартфона, просто коснувшись им иконки Huawei Share на пульте дистанционного управления. Устройства не обязательно подключать друг к другу и даже к одной и той же сети Wi-Fi. Функция Mirror Control управляет Huawei Vision S с помощью смартфона, отображая меню на экране мобильного устройства. При подключении телефона к большому экрану пользователь может заблокировать отображение уведомлений о звонках и сообщениях.

Huawei Vision S оснащен 13-мегапиксельной камерой на магнитном креплении, которая позволяет общаться по видеосвязи с разрешением 1920×1080. Камеру можно поворачивать на 180° или снять для защиты конфиденциальности.

Huawei Vision S

Для снижения нагрузки на глаза умные экраны получили режим защиты зрения, сертифицированный компанией TÜV Rheinland , которая подтвердила низкий уровень синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания изображения. Благодаря этому пользователи могут играть в видеоигры и смотреть сериалы в течение длительного времени, не ощущая утомления глаз.

Интеллектуальные возможности смарт-экранов дополняют виртуальные ассистенты Салют: Сбер, Афина и Джой. Они помогут заказать продукты, найти информацию в Cети, совершать видеозвонки в Telegram и управлять устройствами экосистемы умного дома Sber. В каталоге приложений, доступном в интерфейсе Салют, есть игры, стриминговые сервисы, YouTube и многое другое. В онлайн-кинотеатре Оkko доступна функция видеошопинга, позволяющая заказать одежду как на героях фильма или сувениры с его символикой, а музыкальный сервис «СберЗвук» поддерживает режим синхронного перевода с воспроизведением вывода текста песни.

Смарт-экраны оснащаются фирменной аудиосистемой Huawei Sound с четырьмя динамиками мощностью по 10 Вт: двумя широкополосными и двумя высокочастотными, а также резонатором объемом 1 дм3, выводя на новый уровень домашние мультимедийные развлечения. Специальная запатентованная технология оптимизирует воспроизведение человеческого голоса, обеспечивая высокую реалистичность и четкость диалогов и вокала. Технология виртуального расширения звукового поля позволяет аудиосистеме Huawei Vision S воспроизводить объемное звучание с обеих сторон устройства, создавая обширное звуковое поле с эффектом присутствия.

Прием предварительных заказов на смарт-экраны Huawei Vision S с диагоналями 55 и 65 дюймов начинается 22 июня, а в открытой продаже устройства появятся со 2 июля в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах.

Рекомендованная розничная цена Huawei Vision S зависит от характеристик продукта:

Huawei Vision S 55 дюймов- 59 990 руб.

Huawei Vision S 65 дюймов- 89 990 руб.

За оформление предзаказа покупатель получит 90 дней подписки «Оптимум» в онлайн-кинотеатре Okko и на сервисы Huawei Музыка, Huawei Видео, а также купон на скидку в мобильных приложениях «Самокат» и Delivery Club.