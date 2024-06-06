Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа на ноутбук Huawei MateBook X Pro

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает предзаказ на ноутбуки Huawei MateBook X Pro с 6 июня 2024 г.. Модель оснащена корпусом весом 980 грамм, гибким OLED-экраном 14,2 дюйма и процессором Intel Core до Ultra 9. Модель представлена в классических цветовых решениях белом и черном, а также в новом для линейки светло-голубом оттенке. При предзаказе в «М.Видео-Эльдорадо» до 17 июня 2024 г. включительно в подарок идет планшет Huawei Matepad Air 8+128 Wi-Fi с клавиатурой.

Новый Huawei MateBook X Pro обладает легким весом и толщиной корпуса 13,5 мм. Выполненный из магниевого сплава, ноутбук прошел процесс микродугового оксидирования, который предотвращает повреждения поверхности устройства.

М.Видео-Эльдорадо Huawei MateBook X Pro

Huawei MateBook X Pro оснащен процессором Intel Core Ultra 9 (модель может быть оснащена процессором Intel Core Ultra 9 185H или Ultra 7 155H. Фактическая конфигурация может отличаться), при этом величина теплоотвода составляет 40 Вт. Обновленная видеокарта Intel Arc вдвое улучшает обработку графики по сравнению с решениями предыдущего поколения. Ноутбук поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель до 2 ТБ.

Модель получила инновационную внутреннюю архитектуру Huawei Cloud Falcon, в которой применяется новый подход к модульному размещению плат и компоненты из сверхлегкого алюминия высокой прочности. Трехкомпонентная печатная плата занимает на 8% меньше места по сравнению с ноутбуками предыдущего поколения. При этом плотность расположения модулей увеличилась на 26%, что позволило использовать вентиляторы, батарею 70 Втч и динамики большего размера. Система охлаждения Huawei усилена вентиляторами Shark fin и возможностью 3D-циркуляции воздуха. Панель клавиатуры оснащена специальными отверстиями, позволяющими холодному воздуху поступать в устройство с клавиатуры.

Huawei MateBook X Pro получил гибкий OLED-экран 14,2 дюйма с разрешением 3,1K, плотностью пикселей 264 PPI и максимальной яркостью до 1000 нит. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, а также быстрый отклик менее 1 мс. Huawei MateBook X Pro отображает 1,07 млрд оттенков. Модель поддерживает цветовой охват Adobe RGB и точность цветопередачи профессионального уровня ∆E < 13 при использовании цветовых охватов Adobe RGB, sRGB и P3. Также в экран ноутбука встроен нанооптический слой с магнитным управлением, что позволило снизить количество бликов на 70%.

Huawei MateBook X Pro оснащен различными интеллектуальными решениями. Функция «Суперустройство» повышает производительность ноутбука, предлагая различные режимы взаимодействия с другими устройствами экосистемы Huawei. Аудиосистема Huawei Sound включает четыре микрофона и шесть динамиков, камера имеет разрешение Full HD.

Новинки доступны для предзаказа в магазинах и онлайн каналах группы «М.Видео-Эльдорадо» начиная с 6 июня 2024 г. в следующих конфигурациях: Intel Core Ultra 9 / 32 ГБ / 2 TБ по цене 229 999 руб.; Intel Core Ultra 7 / 16 ГБ / 1TБ по цене 199 999 руб.