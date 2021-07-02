Смарт-экраны Huawei Vision S поступают в продажу в России

Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о завершении предзаказа и старте продаж смарт-экранов Huawei Vision S, которые стали наиболее востребованным продуктом в официальном интернет-магазине Huawei в июне 2021 г. Устройства с диагоналями 55 и 65 дюймов оснащены камерой 13 Мп с магнитным креплением, экраном с частотой обновления 120 Гц и четырьмя встроенными динамиками Huawei Sound. Умные экраны работают на фирменной операционной системе HarmonyOS и имеют функцию проекции OneHop для быстрой передачи файлов и управления устройством с помощью смартфона.

Благодаря HarmonyOS умные экраны Huawei Vision S обладают набором интеллектуальных функций, упрощающих взаимодействие со смартфонами и другими умными устройствами. Функция проекции экрана OneHop позволяет вывести изображение со смартфона на смарт-экран одним касанием без необходимости подключения к одной сети Wi-Fi и сопряжения устройств, а Huawei Share делает возможным быструю передачу файлов со смартфона на Huawei Vision S. С помощью функции Mirror Control пользователи могут использовать смартфон в качестве пульта или джойстика для видеоигр. Huawei Vision S стал первым устройством в России, на котором будет доступно фирменное приложение MeeTime для совершения видеозвонков и проведения видеоконференций. Ранее данный сервис был представлен в Китае и на европейском рынке.

Huawei Vision S

На устройстве также доступен фирменный магазин приложений AppGallery, ассортимент которого постоянно пополняется.

Huawei Vision S оснащен мощным 4-ядерным процессором, 3 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 32 ГБ. Также умные экраны обладают 13-мегапиксельной камерой с магнитным креплением, поддерживающей регулировку на 180°, и четырьмя встроенными динамиками Huawei Sound мощностью по 10 Вт, что обеспечивает качественное изображение и звук во время прослушивания музыки, просмотра контента или совершения видеозвонков. Устройства воспроизводят изображение с частотой обновления кадров 120 Гц и охватывают 92% оттенков цветовой палитры DCI-P3 при максимальной яркости 350 нит. Функция анализа и компенсации движения (MEMC) и технология тонкой настройки графики создают высокую плавность воспроизведения динамических сцен и реалистичность изображения.

Умные экраны оснащены режимом защиты зрения, сертифицированным компанией TÜV Rheinland. Низкий уровень синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания снижают утомление глаз и гарантируют комфортное и безопасное взаимодействие с устройством при различных условиях внешнего освещения .

В России в умные экраны Huawei Vision S интегрировано семейство виртуальных ассистентов «Салют», которые помогут пользователям с записью к врачу или в салон красоты, заказом продуктов через сервис быстрой доставки «Самокат», поиском информации, а еще делают возможными видеозвонки Telegram на большом экране. Виртуальные ассистенты также могут управлять устройствами умного дома Sber. Кроме того, Салют открывает пользователям доступ к каталогу приложений, где можно найти игры, стриминговые сервисы и многое другое.

Цены и доступность

Со 2 июля 2021 г. Huawei Vision S появится в открытой продаже в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании.

Розничная цена устройства зависит от его характеристик:

Huawei Vision S 55 дюймов - 59 990 руб.

Huawei Vision S 65 дюймов - 89 990 руб.