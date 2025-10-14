Уже в продаже: флагманский телевизор Hisense UXQ с технологией подсветки RGB-MiniLED и диагональю 116 дюймов

Компания Hisense, один из ведущих мировых производителей телевизионной и бытовой техники, объявила о доступности телевизора Hisense 116UXQ на российском рынке. Модель, запущенная в массовое производство летом 2025 года и представленная в рамках выставок CES 2025 в Лас-Вегасе и IFA 2025 в Берлине, оснащена революционной технологией подсветки RGB-MiniLED и сочетает пиковую яркость до 8000 нит, разрешение 4K, частоту обновления до 165 Гц, новейший процессор Hi-View AI Engine X и акустическую систему 6.2.2 CineStage X Surround. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Любое помещение, в котором установлен телевизор Hisense 116UXQ можно смело назвать собственным кинозалом, – сказала Ван Хунвэй, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Происходящее на экране заполняет собой пространство и захватывает дух, окружая зрителей яркими визуальными образами, чарующим звучанием, захватывающими сюжетами. Hisense UXQ с диагональю 116 дюймов бесподобен в гейминге: телевизор становится стремительным и умным компаньоном для каждого игрока. Представляя новую модель на российском рынке, Hisense расширяет портфель решений в сегменте премиальных домашних кинотеатров. Телевизор Hisense 116UXQ объединят технические характеристики, задающие новый отраслевой стандарт качества».

В модели Hisense UXQ вместо одноцветных используются светодиоды MiniLED c отдельными цветовыми компонентами RGB (красными, зелеными и синими), каждый из которых настраивается индивидуально в тысячах зон локального затемнения. На экране с внушительной диагональю 116 дюймов технология усиливает контрастность, точно передает естественные цвета и позволяет рассмотреть каждую деталь, отображенную с высокой четкостью. Пиковая яркость Hisense UXQ достигает 8000 нит, а цветовой охват – 95% BT.2020, гарантируя сочность и реалистичность изображения. При этом антибликовая защита экрана Hisense Anti-Reflection PRO устраняет лишние отражения, отвлекающие от просмотра. В этом направлении действует и технология Total Ambient Adaptive, которая анализирует освещение в помещении и автоматически настраивает картинку.

Флагманский телевизор Hisense UXQ

Телевизор Hisense 116UXQ работает на современной платформе Hi-View AI Engine X, использующей мощь глубоких нейронных сетей. Многослойная структура искусственного интеллекта непрерывно обучается и в режиме реального времени оптимизирует изображение и звук. Отталкиваясь от типа воспроизводимого контента, она подбирает наилучшие настройки для кинопоказов, спортивных трансляций, игровых сражений. ИИ-потенциалом обладает и операционная система VIDAA U9, которая изучает предпочтения зрителей и самостоятельно составляет соответствующие подборки.

Что касается гейминга, в телевизоре Hisense 116UXQ заложены технологические возможности, которые ценятся в играх. Специальный режим Game Ultra 165 Гц помогает лидировать за счет высокой частоты обновления, удобной игровой панели, режима ALLM и мгновенного отклика.

Особого внимания заслуживает звук. Многоканальная система Hisense 6.2.2 CineStage X Surround, спроектированная при поддержке экспертов Devialet, превращает гостиную в центр объёмного звука, обеспечивая эффект полного погружения. В свою очередь, технологии EzPlay и Hi-Orchestra способны объединить телевизоры и саундбары Hisense в единое целое, многократно усиливая эмоции от просмотра. WiSA SoundSend и eARC избавляют от лишних проводов и визуального шума в помещении.

Новые телевизоры Hisense UXQ с технологией подсветки RGB-MiniLED и диагональю 116 дюймов можно приобрести в магазинах цифровой и бытовой техники DNS, магазинах бытовой техники и электроники «М.Видео», магазинах «ТехноДомТВ», магазинах премиальной бытовой техники и электроники «Технопарк».