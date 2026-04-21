Hisense представляет новые телевизоры в сегментах QLED, MiniLED и RGB MiniLED

Hisense анонсирует новинки ТВ в сегментах QLED и MiniLED. Также серия S включает устройства с технологией подсветки RGB MiniLED и более широким цветовым диапазоном, нативной частотой обновления до 180 Гц и усовершенствованным дизайном задней крышки, минимальная толщина которой составляет всего 45 мм. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Мы расширили модельный, а вместе с ним и размерный ряд сегмента RGB MiniLED, – сказал Ван Хунвей, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – В него входят устройства с диагоналями от 55 до 100 дюймов. Это значит, что подобрать телевизор с передовой технологией подсветки теперь можно практически для любого помещения. Конечно, не оставили без внимания сегменты MiniLED и QLED. Мы продолжаем развивать технологии и совершенствовать характеристики, чтобы предлагать пользователям наиболее актуальные устройства».

Сегмент RGB MiniLED пополнился двумя моделями с разрешением 4K: Hisense UR9S (диагонали 65”, 75” и 85”) и Hisense UR8S (диагонали 55”, 65”, 75”, 85” и 100”). Устройства объединяет технология подсветки RGB MiniLED, которая использует по три отдельных светодиода красного, зеленого и синего цветов, работающих независимо друг от друга. Такой подход обеспечивает до 100% цветового охвата по стандарту BT.2020.

Телевизоры оснащены ИИ-процессором Hisense с поддержкой RGB (Hi-View Engine RGB), что позволило добиться максимальной реалистичности изображения. Технологии Hisense «Антибликовое покрытие» и «Защита от бликов» (Anti-Reflection & Glare-Free) минимизируют блики и блеск поверхностей, сохраняя детализацию теней и точность цветопередачи. Кроме того, модели поддерживают основные форматы HDR (HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG), режим Filmmaker и имеют сертификацию IMAX Enhanced.

Из особенностей аудиосистем, созданных при участии компании Devialet, стоит отметить встроенный сабвуфер, технологию Room Fitting Tuning, которая позволяет настроить звучание под конкретное помещение, и режим бесшовного объединения с саундбарами Hisense (Hi-Concerto). В качестве дополнительных возможностей для геймеров устройства предлагают игровой режим с нативной частотой обновления 180 Гц (кроме Hisense 65UR9S – 170 Гц) и поддержкой технологии FreeSync Premium Pro.

Hisense UR9S – телевизор с пиковой яркостью до 5000 нит, тонким дизайном задней крышки (45 мм) и аудиосистемой формата 4.1.2. Hisense UR8S отличает пиковая яркость до 3800 нит, задняя крышка толщиной 52 мм и аудиосистема 2.1.2.

Новинки сегмента MiniLED – 4K-телевизоры Hisense U7S PRO (диагонали 55”, 65”, 75” и 85”), Hisense U7S (диагонали 50”, 55”, 65”, 75” и 85”) и Hisense E8S (диагонали 50”, 55”, 65”, 75” и 85”). Модель U7S PRO разработана на базе процессора Hi-View Al Engine PRO и предлагает пользователям экран с подсветкой MiniLED PRO, антибликовыми технологиями (Anti-Reflection & Glare-Free) и пиковой яркостью до 3000 нит, аудиосистему формата 2.1.2 со встроенным сабвуфером, а также игровой режим с нативной частотой обновления 165 Гц. Дизайнерская особенность – задняя крышка толщиной всего 52 мм. Телевизоры Hisense U7S и Hisense E8S оснащены процессором Hi-View AI Engine, технологией подсветки MiniLED, аудиосистемой формата 2.1 со встроенным сабвуфером, игровым режимом с нативной частотой обновления 144 Гц и тонкой задней крышкой (58 мм). Пиковая яркость моделей – до 1400 нит у Hisense U7S и до 1300 нит у Hisense E8S. Кроме того, Hisense U7S PRO и Hisense U7S имеют в своем арсенале сертификацию IMAX Enhanced и технологию FreeSync Premium Pro, а Hisense E8S – FreeSync Premium.

Все устройства сегмента MiniLED поддерживают основные форматы HDR (HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG) и режим Filmmaker, а аудиосистемы, разработанные совместно с компанией Devialet, – технологии Room Fitting Tuning и Hi-Concerto.

Сегмент QLED расширился за счет моделей Hisense E7S PRO (диагонали 50”, 55”, 65”, 75” и 85”) и Hisense E7S (диагонали 43”, 50”, 55”, 65”, 75” и 85”) с разрешением 4K, поддержкой основных форматов HDR (HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG) и режима Filmmaker. Аудиосистемы 2.0 оснащены технологией Room Fitting Tuning, настраивающей звучание в соответствии с планировкой комнаты.

Hisense E7S PRO порадует пользователей толщиной задней крышки 58 мм, а также функциями Hi-Concerto, FreeSync Premium и игровым режимом с нативной частотой обновления 144 Гц. Телевизор Hisense E7S предлагает геймерам игровой режим с нативной частотой обновления 60 Гц.