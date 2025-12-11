Hisense выпустила новый лазерный телевизор L9Q

Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, выпустила новый лазерный телевизор Hisense L9Q.

Пиковая яркость Hisense L9Q достигает 5000 ANSI-люмен, а контрастность равна 5000:1. За счет такого сочетания характеристик яркость изображения превосходит ожидания, сохраняя высокую детализацию и глубокий черный цвет даже в ярко освещенных помещениях. Благодаря точности цветопередачи и управления светом, за которую отвечает лазерный трехцветный источник света Trichroma, каждый кадр оживает с кинематографической четкостью.

Разработанный для разных жизненных сценариев, Hisense L9Q проецирует изображение размером от 80 до 200 дюймов, превращая любое пространство в личный кинотеатр. Hisense L9Q оптимально сочетается с ALR-экраном, который представлен в диагоналях 100, 110, 120, 139 и 150 дюймов и способен воспроизводить кристально чистое изображение при любых условиях освещения.

Hisense L9Q сертифицирован IMAX Enhanced и поддерживает Dolby Vision, обеспечивая исключительные четкость и масштабность. Зрители могут рассчитывать на эффект погружения студийного уровня, будь то просмотр нового блокбастера или любимого сериала.

Что касается звука, Hisense L9Q оснащен акустикой, спроектированной при поддержке экспертов Devialet, которые совершенствуют мастерство в сотрудничестве с Opéra de Paris. 6.2.2-канальная система с Dolby Atmos создает насыщенный многомерный звук, который заполняет пространство и подходит как для фильмов, так и музыки.

Ультракороткофокусный проектор с проекционным отношением 0,18 Hisense L9Q позволяет транслировать изображение на большой экран с небольшого расстояния (для экрана с диагональю 100 дюймов – всего 13,7 см), исключая необходимость в сложной установке или больших пространствах. Помимо технических характеристик, Hisense L9Q выгодно выделяет дизайн. Создатели телевизора, вдохновленные круговой светоизлучающей конструкцией Королевского театра «Ковент-Гарден» (Royal Opera House) и акустикой древнеримских амфитеатров, отразили в нем философию Hisense: «Неподвластное времени искусство объединяется с динамично меняющимися технологиями».

«Чтобы отвлечься, достаточно включить новый лазерный телевизор Hisense L9Q и забыть о тревогах и заботах, – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – При этом не важно, большой ли у вас дом или небольшая квартира, комната залита светом или в ней сумрачно, остросюжетные боевики или лирические мелодрамы преобладают в вашем списке «надо посмотреть». Hisense L9Q создан с учетом разнообразных обстоятельств и одинаково хорош вне зависимости от предпочтений зрителей. Претворяя в жизнь лучшие мировые практики, создатели ориентировались на принципы новаторства, оснащая устройство передовыми технологиями для наибольшего удобства пользователей».