Разделы

Цифровизация Электроника
|

Hisense и Devialet меняют систему домашних развлечений

Hisense, один из мировых производителей телевизионной и бытовой техники, представляет три новые линейки продуктов, разработанные совместно с французской компанией Devialet, экспертом в области аудиотехнологий. Данные устройства, будут отмечены сертификатом Tuned by Devialet. Это стратегическое партнерство помогает Hisense создавать домашние развлечения высочайшего класса за счет сочетания собственных передовых технологий воспроизведения изображения и экспертизы мирового уровня от Devialet. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Мы рады возможности перенять опыт у такого признанного специалиста в области аудиотехнологий, как Devialet, – говорит Ван Хунвэй, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Наше сотрудничество знаменует старт новой вехи в области домашних развлечений, устанавливает новый отраслевой стандарт и укрепляет позиции Hisense в премиум-сегменте. Продукты с сертификатом Tuned by Devialet – это техника, объединяющая в себе и передовые технологии в области воспроизведения звука, и актуальные разработки в отношении трансляции изображения».

Телевизоры Hisense 65U7Q и Hisense 65U8Q обеспечивают исключительную четкость, яркость, контрастность и реалистичность картинки благодаря технологии подсветки MiniLED PRO и нейропроцессору Hi-View AI Engine PRO. Игровой режим Game Mode Ultra с частотой обновления 165 Гц позволяет геймерам наслаждаться ультраплавными визуальными эффектами нового поколения, при этом оставаясь на шаг впереди других игроков. Многоканальный объемный звук 2.1.2/4.1.2 в сочетании с Dolby Atmos создает аудиовизуальный опыт, в котором оживает буквально каждая деталь.

hisense700.jpg

Hisense и Devialet меняют систему домашних развлечений
Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

Саундбар Hisense HT Saturn – это акустическая система 4.1.2, оснащенная технологиями Dolby Atmos и DTS:X. Четыре динамика объемного звучания и встроенный сабвуфер создают непревзойденный звук с точными музыкальными акцентами и глубокими басами. Наличие технологии Hi-Concerto позволяет устройству подключаться к телевизорам Hisense, объединяя все динамики в единую систему, которая обеспечивает еще более гармоничное и захватывающее звучание.

Лазерный телевизор Hisense L9Q сочетает в себе яркость 5000 люменов и контрастность 5000:1, обеспечивающие реалистичную глубину и детализацию изображения. Устройство имеет сертификат IMAX Enhanced, а также оснащено технологией Dolby Atmos. Акустическая система Hisense L9Q эксклюзивна, так как спроектирована в партнерстве с Devialet, которая известна своей премиальной акустикой, включая серию Opéra de Paris. Звук 6.2.2 с отметкой Tuned by Opéra de Paris l Devialet – это издание, обладающее тонкой настройкой и способное подарить пользователям уникальный опыт прослушивания музыки, аудиоэффектов и диалогов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Создана новая система охлаждения процессоров, которая сократит энергопотребление ЦОД

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Владельцы iPhone Air и всех моделей iPhone 17 сообщили о проблемах с беспроводным подключением Wi-Fi

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Смартфоны резко подорожают по вине крупнейшего в мире производителя чипов TSMC

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще