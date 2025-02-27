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Hisense VIDAA VOICE



27.02.2025 Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К 1
09.10.2024 Hisense расширяет продуктовую линейку лазерных проекторов 1
29.02.2024 Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный 1
28.02.2023 Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Hisense VIDAA VOICE и организации, системы, технологии, персоны:

Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 152 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 242 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 283 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17141 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 3
IMAX - Image Maximum - широкоформатная кинематографическая система 59 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7119 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3846 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1624 2
Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 318 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10025 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1047 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1274 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1017 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3497 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10175 2
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 400 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7338 2
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 991 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7415 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10821 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6072 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3216 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Dolby Vision 189 1
Кнопочное управление 556 1
Наушники - Headphones 4038 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13867 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3244 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2121 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3017 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1142 1
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 844 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1045 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13975 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1873 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9351 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3355 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1146 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 290 3
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 42 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1832 2
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 228 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 1
Hisense - серия проекторов 4 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1125 1
Hisense ULED - дисплей на квантовых точках 13 1
Google Android TV 321 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 208 1
Hisense - серия телевизоров 33 1
Google YouTube - Видеохостинг 2763 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4040 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
Apple iPad 3867 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 321 1
Apple AirPlay 118 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 3
Азия - Азиатский регион 5559 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5898 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4983 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2963 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5561 1
Ergonomics - Эргономика 1603 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2275 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6180 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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