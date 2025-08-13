Разделы

Техника
|

Ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense Smart Laser Cinema PT1 – теперь в России

Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, представляет на российском рынке ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense Smart Laser Cinema PT1. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

Hisense PT1 представляет собой консоль без экрана с ультракороткофокусным лазером, способную проецировать изображение диагональю от 80 до 150 дюймов на любую имеющуюся в распоряжении поверхность, будь то стена, полотно или ALR-экран. Достаточно установить проектор напротив нее на нужном расстоянии. При этом Hisense PT1 подходит для использования даже в маленькой комнате. Диагональ 80 дюймов доступна при установке на расстоянии всего 9,5 см от поверхности. Если изображение транслируется на экран с диагональю до 120 дюймов, функция автоматического выравнивания регулирует расположение картинки.

his1.jpg

Hisense

Технологии LPU Digital Laser Engine и Trichroma обеспечивают цветовой охват 110% BT.2020, яркость 2500 ANSI-люмен, разрешение 4K UHD, контрастность 3000:1 и точность цветопередачи ΔΕ≈0.9. Для еще большей выразительности в Hisense PT1 реализована технология оптимизации яркости при помощи ИИ в зависимости от планировки помещения и формата просматриваемого видео. Система DLP усиливает четкость, а AI 4K Clarity более интенсивно очерчивает детали, улучшая исходное качество отображения контента и устраняя шумы. ИИ-обработка AI Color концентрируется на цветовой палитре.

Поддержка стандартов Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG позволяет повысить уровень глубины и контрастности. Сертификация IMAX Enhanced подтверждает, что уровень IMAX достижим и в домашних условиях. Игры не уступят в красочности и динамике за счет частоты обновления до 240 Гц и времени отклика 12 мс.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

В основе звука – сдвоенные фронтальные динамики мощностью 15 Вт и двойные 8-ваттные ориентированные вверх динамики. Есть технология объемного звучания Dolby Atmos.

Предусмотрена возможность управления работой голосом, с помощью VIDAA Voice. Операционная системаVIDAA U7.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Правительство Великобритании на фоне засухи просит удалять старые письма и фото, чтобы ЦОДы расходовали меньше воды

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Sony машет рукой. Японский техногигант разгромил и уничтожил свое юрлицо в России

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще