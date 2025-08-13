Ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense Smart Laser Cinema PT1 – теперь в России

Компания Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, представляет на российском рынке ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense Smart Laser Cinema PT1. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

Hisense PT1 представляет собой консоль без экрана с ультракороткофокусным лазером, способную проецировать изображение диагональю от 80 до 150 дюймов на любую имеющуюся в распоряжении поверхность, будь то стена, полотно или ALR-экран. Достаточно установить проектор напротив нее на нужном расстоянии. При этом Hisense PT1 подходит для использования даже в маленькой комнате. Диагональ 80 дюймов доступна при установке на расстоянии всего 9,5 см от поверхности. Если изображение транслируется на экран с диагональю до 120 дюймов, функция автоматического выравнивания регулирует расположение картинки.

Технологии LPU Digital Laser Engine и Trichroma обеспечивают цветовой охват 110% BT.2020, яркость 2500 ANSI-люмен, разрешение 4K UHD, контрастность 3000:1 и точность цветопередачи ΔΕ≈0.9. Для еще большей выразительности в Hisense PT1 реализована технология оптимизации яркости при помощи ИИ в зависимости от планировки помещения и формата просматриваемого видео. Система DLP усиливает четкость, а AI 4K Clarity более интенсивно очерчивает детали, улучшая исходное качество отображения контента и устраняя шумы. ИИ-обработка AI Color концентрируется на цветовой палитре.

Поддержка стандартов Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG позволяет повысить уровень глубины и контрастности. Сертификация IMAX Enhanced подтверждает, что уровень IMAX достижим и в домашних условиях. Игры не уступят в красочности и динамике за счет частоты обновления до 240 Гц и времени отклика 12 мс.

В основе звука – сдвоенные фронтальные динамики мощностью 15 Вт и двойные 8-ваттные ориентированные вверх динамики. Есть технология объемного звучания Dolby Atmos.

Предусмотрена возможность управления работой голосом, с помощью VIDAA Voice. Операционная система – VIDAA U7.