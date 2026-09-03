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Hisense представила интерьерные телевизоры Canvas TV и Deco TV

Hisense, производитель телевизионной и бытовой техники, расширяет продуктовую ТВ-линейку устройствами, оснащенными режимом «Художественная галерея» (Art Mode). Его активация превращает экран в картину на то время, пока телевизор не используется. Серия Canvas TV предлагает пользователям модель 55S7S с диагональю 55 дюймов, ультратонким креплением и стильным дизайном, который легко изменить с помощью магнитных рам. Телевизоры Deco TV – 43S5N и 32S5N с диагоналями 43 и 32 дюйма соответственно – представляют собой минималистичную плавную конструкцию с центральной подставкой, повторяющей дизайн рамки вокруг экрана. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Между технологичностью и эстетикой мы не делаем выбор, а ставим знак равенства, – говорит Ван Хунвей, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – И линейки Canvas TV и Deco TV это доказывают, ведь, помимо того, что устройства серии отлично вписываются в любой интерьер, они обладают всеми характеристиками, необходимыми для современного телевизора. Для наших пользователей выпуск таких новинок означает появление дополнительных возможностей в дизайне их любимых помещений при неизменном качестве техники Hisense».

Режим «Художественная галерея» (Art Mode) имеет встроенную библиотеку из более 1 тыс. картин, в которую также можно загружать собственные изображения через USB-накопитель или мобильный телефон. За качество цветопередачи в моделях Canvas TV и Deco TV отвечает технология Hi-QLED Color. Hisense 55S7S и Hisense 43S5N транслируют изображение в разрешении 4K Ultra HD (3840x2160), а Hisense 32S5N – в Full HD (1920x1080). Все новинки работают на базе операционной системы VIDAA с голосовым ассистентом VIDAA Voice.

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Hisense расширил ТВ-линейку устройствами с режимом «Художественная галерея»

Серия Canvas TV предлагает устройство с компактным креплением, благодаря которому телевизор плотно прилегает к стене, словно настоящая картина. Съемные рамки представлены в тиковом (идет в комплекте), ореховом и белом цветах (продаются отдельно). Без них модель имеет стандартный дизайн с тонким черным обрамлением.

ИИ-датчик AI RGB Light Sensor автоматически настраивает изображение под текущее освещение. Матовый дисплей Hi-Matte отвечает за четкость, яркость и глубину картинки в любых условиях. Игровой режим Game Mode с нативной частотой обновления 144 Гц и технологией AMD FreeSync Premium обеспечивает качественный геймплей, а аудиосистема 2.0.2 с поддержкой DTS Virtual:X – объемное звучание. Интеллектуальный датчик движения снижает затраты на электроэнергию: Hisense 55S7S транслирует шедевры мирового искусства только тогда, когда в комнате кто-то есть.

Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта
Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта безопасность

Модели серии Deco TV выполнены в белом цвете Morandi. Мягкие линии, объединяющие рамку и подставку, делают дизайн модели цельным и актуальным в любом интерьере. В дополнение к уже перечисленным техническим характеристикам стоит отметить поддержку форматов HDR и HLG, а также аудиосистему 2.0 с Dolby Atmos.


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