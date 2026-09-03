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Samsung массово блокирует аккаунты пользователей смартфонов «во имя безопасности». Спасения нет, под угрозой каждый владелец Galaxy

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy столкнулись с блокировкой своих учетных записей «из соображений безопасности». Инструкции по разблокировки нет, как и подлинных причин блокировки. Samsung молчит, пользователи множат в интернете посты с жалобами. Проблема может затронуть любой смартфон линейки Galaxy, от самого дешевого, до самого премиального.

Вы какой-то подозрительный

Компания Samsung начала блокировать владельцам ее смартфонов учетные записи. Как пишет портал 9to5Google, в сообщении о блокировке сказано , что это сделано «по соображениям безопасности» (deactivated for security reasons).

Пользователи жалуются только на блокировки профилей Samsung. Сами телефоны продолжают работать, но доступа к сервисам Samsung они лишаются.

Что это за соображения безопасности, и какие критерии Samsung использует в качестве обоснования блокировки – компания не уточняет. К моменту выхода материала Samsung в принципе не делала никаких заявлений на этот счет, оставляя тем самым пользователей, кто уже пострадал, в неведении, а всех остальных владельцев телефонов Galaxy в страхе, что зацепит и их.

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Samsung
Samsung не комментирует ситуацию

Название Galaxy к началу сентября 2026 г. носили буквально все современные смартфоны Samsung – от супердешевых представителей серии Galaxy A до сверхдорогих Galaxy S и еще менее доступных складных Galaxy Flip и Galaxy Fold.

Все только начинается

Как пишет 9to5Google, пользователи начали жаловаться на блокировки аккаунтов Samsung в первых числах сентября 2026 г. Темы, в которых освещается проблема, в большом количестве есть на Reddit, не меньше их и на официальном форуме Samsung.

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Одна из многочисленных публикаций, посвященных проблеме блокировки

Под такими постами отвечают другие пользователи, утверждающие, что у них аналогичная проблема. «Я даже не могу выйти из аккаунта на телефоне. Звонки в службу поддержки ни к чему не приводят. Удивительно, насколько отсутствует у них служба поддержки, за исключением индийцев в чате, которым они платят $1,5 в час за то, что они тратят время клиентов. Кто-нибудь добился прогресса в решении этой проблемы?», – написал 1 сентября 2026 г. пользователь Reddit под псевдонимом OctavesToHeaven.

Массово или нет

По подсчетам специалистов 9to5Google, количество пользователей, сообщивших о блокировках аккаунтов на смартфонах Samsung, исчисляется десятками. Они подчеркивают – сам факт внезапной блокировки, как и то, что Samsung никак не комментирует происходящее и не решает проблему, может негативно сказаться на пользовательском опыте. Особенно это коснется тех, кто активно использует фирменную программную экосистему Samsung, включая приложения SmartThings, Wallet, Find и др.

Танцы с бубном

Некоторым пользователям, впрочем, удалось добиться разблокировки, но какого-то единого алгоритма для этого пока нет. Участник форума Samsung под псевдонимом Frag1le написал, что безуспешно пытался дозвониться до тех поддержки Samsung. Операторы не ответили, а бот прислал SMS с бесполезной ссылкой – по ней предлагалось просто сбросить пароль.

Затем Frag1le написал в чат поддержки Samsung, где ему ответили, что ничем не могут помочь, кроме как передать обращение на рассмотрение вышестоящим инстанциям. Они сделали это, дали номер заявки попросили подождать 48 часов.

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Что-то помогло, но что именно - неизвестно

«Примерно через 12 часов я смог снова войти в свой аккаунт Samsung. Первым делом я удалил старый аккаунт со своего телефона и вошел в систему, используя новый аккаунт, который я создал специально для того, чтобы вчера написать здесь сообщение. Я сделал это потому, что после деактивации моего аккаунта мой телефон фактически оказался привязан к старому аккаунту, и удалить его было невозможно. Я решил, что лучше перестраховаться и использовать новый аккаунт на случай, если подобная ситуация повторится», – написал Frag1le.

Samsung не любит символы

Как пишет 9to5Google, хотя явных причин для столь масштабной блокировки аккаунтов пользователей Samsung Galaxy нет, похоже, что свою роль могут играть псевдонимы адресов электронной почты. Проблема может быть в символах «+» или «.» в адресе. Один из представителей службы поддержки упомянул об этом, и ряд пострадавших подтвердили, что действительно используют такую почту в учетной записи Samsung. Но, вероятно, это не единственная причина проблем.

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Геннадий Ефремов

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