Российский разработчик СУБД кратно сократил убытки

«Аренадата» сократила в первом полугодии 2026 г. отрицательный показатель OIBDA в три раза, отрицательный показатель NIC – почти в пять раз. При этом расходы на персонал компании выросли на 18%.

Финансовые итоги «Аренадата» за первое полугодие 2026 года

Российский разработчик СУБД (системы управления данными) группа «Аренадата» представил финансовые итоги за первое полугодие 2026 г.

Консолидированная выручка группы увеличилась за год на 86% до 2,5 млрд руб. Рост доходов был обеспечен более высоким спросом на лицензии СУБД (системы управления базы данных), а также расширением технической поддержки благодаря появлению новых клиентов.

Бизнес «Аренадата», как и других разработчиков ПО, характеризуется ярко выраженной сезонностью: основные доходы поступают в IV квартале, а расходы признаются равномерно.

Презентация компании Arenadata Чистый убыток группы «Аренадата» составил 347 млн руб., сократившись за год в 2,7 раза

Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации) , скорректированный на неденежные расходы на программу долгосрочной мотивации сотрудников, имеет отрицательное значение – минус 409 млн руб., сократившись за год почти в три раза.

Показатель OIBDAC (OIBDA за вычетом капитальных затрат) также имеет отрицательное значение – минус 409 млн руб. Данный показатель за год увеличился в 3,2 раза. В компании сообщили, что «в течение года уделяют пристальное внимание контролю над расходами и стабилизации роста команды при умеренных инвестициях в развитие продуктов».

Чистый убыток составил 347 млн руб., сократившись за год в 2,7 раза.

Показатель NIC (чистая прибыль, увеличенная на расходы по программам долгосрочной мотивации и амортизации за вычетом капитализированных расходов) также имеет отрицательное значение - минус 243 млн руб. За год он сократился в 4,7 раз.

В «Аренадате» заявили, что компания продолжает вести консервативную политику по капитализации расходов на разработку, признавая расходы в отчетном периоде. Общая сумма капитализированных расходов за шесть месяцев 2026 г. составила 44 млн руб., сократившись за год на 87%.

Отрицательный чистый долг

Отметим, что в целом бизнес «Арендата» прибыльный. По итогам 2025 г. показатель OIBDA составил 3,2 млрд руб., показатель NIC – 2,8 млрд руб.

Чистый долг имеет отрицательное значение – минус 1,6 млрд руб. Отношение чистого долга к показателю OIBDA за 12 месяцев составляет минус 0,4. Денежные средства на балансе группы составляют 1,8 млрд руб.

Увеличение расходов на персонал

Численность сотрудников на конец первого полугодия 2026 г. составила 854 человека, увеличившись за год 18%.

Расходы на персонал увеличились за год на 16%. Расходы на маркетинг в первом полугодии 2026 г. составили 2% от выручки или 50 млн руб. В компании намерены до конца года снизить их до 1-1,15% от выручки.

По итогам 2026 г. «Аренадата» планирует рост выручки не менее чем на 20%, то есть не менее 10,5 млрд руб.