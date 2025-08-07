Лазерный проектор 4K Hisense M2 Pro доступен российским потребителям

Компания Hisense представила на российском рынке лазерный мини-проектор Hisense M2 Pro. Устройство сочетает инновационные ИИ-функции, гибко настраиваемый оптический зум и первоклассный звук в компактном форм-факторе. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Сложно представить, но теперь развлечения большого масштаба могут быть всегда под рукой, – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Уютный кинотеатр, батальная игровая сцена, яркий танцпол дома, во дворе или в поездке – все возможно с Hisense M2 Pro. Проектор выступает центром притяжения, будь то предновогодняя вечеринка за городом или кинопоказ под открытым августовским небом. Проектор, реализованный в мини-формате, имеет по-настоящему большой потенциал. Изобилие технологий, цветов, деталей, звуков трансформируется в гамму ярких и живых эмоций, впечатлений, воспоминаний. Это точно больше, чем когда-либо ожидали от мини-проектора».

Функционал мини-проектора Hisense M2 Pro стремится к максимуму. Для проецирования изображения 4K система DLP управляет работой 2,07 миллиона микрозеркал. Трехцветный лазерный источник света TriChroma обеспечивает истинную глубину. Размер проекции можно регулировать в диапазоне от 65 до 200 дюймов. Оптический зум с коэффициентом до 1,3 позволяет отображать детали без помех. Геометрия изображения настраивается автоматически: трапецеидальные искажения корректируются, происходит автофокусировка, цвета адаптируются в зависимости от цвета поверхности, на которую Hisense M2 Pro транслирует видеоряд.

Лазерный проектор 4K Hisense M2 Pro

Яркость, равная 1300 ANSI-люмен, цветовой диапазон 110% BT.2020, разрешение 4K UHD, контрастность 1000:1 позволяют устройству сохранять высокое качество видео в любых обстоятельствах. ИИ-технология AI 4K Clarity делает изображение особенно живописным и выразительным. Картинка не становится менее четкой и насыщенной, даже если пользоваться устройством в условиях плохой освещенности. Умная технология AI 4K Clarity включает AI 4K Upscaler и AI HDR Upscaler для повышения качества контента с низким разрешением и AI Noise Reduction для шумоподавления.

Гейминг с Hisense M2 Pro – это, с одной стороны, высокая производительность и мгновенная реакция за счет частоты обновления до 240 Гц в игровом режиме, а, с другой, иммерсивный опыт, который достигается благодаря визуальным эффектам, технологиям MEMC, ALLM.

За полноту и чистоту звучания отвечает четырехкомпонентная аудиосистема с поддержкой Dolby Audio и DTS Virtual:X. Несмотря на отсутствие внешних динамиков, Hisense M2 Pro подходит как для прослушивания классических музыкальных произведений, так и для танцевальных марафонов в сопровождении клипов любимых исполнителей.

Отдельное внимание следует уделить мобильности. Hisense M2 Pro из тех, кто готов следовать за пользователем повсюду. Его небольшой вес и широкие возможности установки позволяют выбирать место размещения в соответствии с планировкой помещения и планами обладателя. Благодаря шарнирной подставке с углом поворота 360° по вертикали мини-проектор легко расположить в любом месте. Кроме того, в модели предусмотрены встроенная ручка и защитный чехол для комфортного перемещения.

Новый мини-проектор Hisense M2 Pro поддерживает форматы HDR10+ и Dolby Vision. Операционная система VIDAA U7.6 и голосовой помощник VIDAA Voice делают поиск контента удобным, интуитивно понятным, результативным.