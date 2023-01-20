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Индексная книга CNews*
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Телевизор Телевизионный приёмник ТВ-приемник TV Receiver

Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver


20.01.2023 В Белоруссии создан телевизор «послезавтрашнего дня». Купить его могут не все
20.01.2023 В России появились супердешевые 4К-телевизоры Xiaomi. Видео
16.01.2023 Главное домашнее развлечение россиян подорожало. Телевизоры взлетели в цене
10.01.2023 Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM
21.12.2022 Человечество внезапно отказалось от главного домашнего развлечения. Продажи телевизоров упали и восстанавливаться не собираются
20.12.2022 На «Яндекс маркете» теперь можно купить электронику и бытовую технику под его собственной торговой маркой Tuvio
06.12.2022 Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора
01.12.2022 «М.Видео-Эльдорадо»: каждый десятый телевизор в России имеет голосовое управление отечественной разработки
16.11.2022 «Дом.ру» выпустил новую компактную смарт-приставку Movix Go
15.11.2022 Realme начинает продажу новых ТВ-продуктов в России
09.11.2022 «Триколор» выводит на рынок собственные 4K-телевизоры
08.11.2022 Умные телевизоры «Яндекса» с «Алисой» поступили в продажу
03.11.2022 Знаменитый производитель бюджетных смартфонов выпустил сверхдешевый ТВ с большим экраном
03.11.2022 Турецкий производитель телевизоров рвется вернуться в Россию
31.10.2022 Сбербанк выпустил супердоступные смарт-ТВ дешевле китайских смартфонов
31.10.2022 В продажу поступили две новые модели умных телевизоров Sber
28.10.2022 Телевизор Toshiba C450: 4K-экран и реалистичный объемный звук
28.10.2022 Xiaomi выпустила гигантский телевизор. Он стоит вдвое дешевле других смарт-ТВ
25.10.2022 «Яндекс» выпустил свои первые смарт-ТВ
25.10.2022 «Яндекс» представил модельный ряд умных телевизоров с «Алисой»
21.10.2022 «Дочка» Xiaomi выпустила игровой смарт-ТВ дешевле популярных смартфонов
19.10.2022 Человечество перестает покупать телевизоры из-за отсутствия лишних денег. На рынке ТВ начинается худший обвал десятилетия
15.09.2022 МТС выпустила сверхдешевый смарт-ТВ. Цена
15.09.2022 МТС выпустит в продажу умные телевизоры KION Smart TV
13.09.2022 Телевизоры QLED Hyundai: яркая и живая картинка с эффектом полного погружения
01.09.2022 Телевизоры Hisense A85H теперь доступны российским потребителям
30.08.2022 Xiaomi выпускает серию дешевых 4К-телевизоров с большим экраном. Цены
29.08.2022 Мир отказывается от техники Samsung. Смартфоны и ТВ не продаются, доля рынка сокращается
17.08.2022 «Алиса» доступна во всех моделях умных телевизоров LG 2022 года
11.08.2022 Hisense и Leica Camera AG объявили о партнерстве для развития технологий в области лазерных телевизоров
10.08.2022 «Дочка» Xiaomi выпустила огромный и дешевый телевизор. Фото
09.08.2022 Конкурент Xiaomi начал продавать в России первый в мире ТВ с уникальным экраном SLED. Цена. Видео
05.08.2022 Hiper пополнил ассортимент доступными умными телевизорами на платформе «Яндекс»
29.07.2022 Телевизионные скрепы сломаны. Россияне отказались от ТВ Samsung и LG после многолетней любви к ним
27.07.2022 Телевизоры больше не нужны. В мире катастрофический обвал спроса на ТВ
25.07.2022 Обзор 4К-телевизора Hyundai H-LED65FU7002: корейское железо и российский софт
15.07.2022 Xiaomi выпустила недорогие 4К-телевизоры с большим экраном для требовательных геймеров. Цена
12.07.2022 Обзор Starwind SW-LED55UB401: бюджетный 4K-телевизор на Яндекс ТВ
07.07.2022 Hisense объявила о доступности сервиса «Кинопоиск» в ОС Vidaa
05.07.2022 Samsung прекратила закупать ЖК-панели, потому что телевизоры плохо продаются

Публикаций - 6564, упоминаний - 11709

Телевизор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9734 1405
Sony 6482 968
LG Electronics 3540 905
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 619
Philips 2052 509
Apple Inc 11194 497
Microsoft Corporation 23500 359
Intel Corporation 11670 355
Toshiba Corporation 2888 344
Sharp Corporation 1042 324
Google LLC 10941 317
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6265 316
Nvidia Corp 3213 174
Xiaomi 1296 169
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5590 158
Yandex - Яндекс 5675 153
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2417 149
Meta Platforms - Facebook 4339 146
Pioneer Corporation 421 141
Hitachi - Хитачи 1455 141
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9439 129
ASUS - AsusTek Computer Inc 1945 124
Zoom Int - Zoom Video Communications 1323 122
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8047 118
Dell EMC 4914 116
Twitter 2700 115
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10073 114
HP Inc. 5518 114
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1759 113
Huawei 3503 108
Lenovo Motorola 3503 99
Lenovo Group 2168 98
JVC Kenwood 411 97
BBK Electronics Corp 280 95
IBM - International Business Machines Corp 9194 94
Canon 1376 93
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2650 89
AMD - Advanced Micro Devices 3863 88
Amazon Inc - Amazon.com 2802 77
Fujitsu 2042 76
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6632 226
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6195 212
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1827 154
Netflix - онлайн-кинотеатр 443 105
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 96
Россети Ленэнерго 2349 89
Лента - Сеть розничной торговли 1701 80
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 64
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5814 61
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 51
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2518 44
Walt Disney Company 573 39
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 37
Hyundai Motor 341 36
Эра HD - Эра ХД 54 35
Связной ГК 1337 34
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 877 32
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 30
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 29
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 27
Композит 84 27
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 34 25
Carl Zeiss 299 25
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 670 23
Sony Pictures Entertainment 139 23
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 85 22
Yamaha - Ямаха 102 22
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 160 21
Warner Bros. International Television Distribution 272 20
Tesla Motors 338 20
AliExpress 380 19
101Hotels.com 704 18
Белый Ветер 353 17
eBay Inc 1598 17
Visa International 1872 17
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 17
Daewoo 102 17
Евросеть 1400 17
BMW Group 412 16
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17962 157
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10383 115
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3692 102
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9109 94
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4387 53
Президент Российской Федерации 3716 43
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 35
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 26
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 25
Правительство Москвы 1991 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 21
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1394 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 19
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2338 17
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 15
МВД РФ Управление К 118 14
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 13
Судебная власть - Judicial power 2095 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3394 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 692 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2695 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2383 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1246 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 11
Администрация Президента РФ 977 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1311 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2853 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1655 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 7
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 242 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2398 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2509 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 341
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 75
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 56
8K Association - Ассоциация 8K 160 54
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 187 45
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 22
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 12
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 11
Linux Foundation 174 11
ЛДПР 100 10
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 9
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 9
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 8
Единая Россия - Политическая партия 263 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 5
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 4
Greenpeace - Гринпис 118 4
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 8 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 3
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 3
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 3
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 27 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 2
Электрокабель 7 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38977 1992
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79211 1795
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9144 1772
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5651 1309
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6144 1309
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21364 1249
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11848 1248
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3504 1138
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19227 1064
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9333 1053
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16057 1032
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5550 975
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13226 974
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12516 954
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11512 949
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17325 932
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11298 841
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15079 810
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12606 796
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2945 788
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21955 781
Контрастность 2663 755
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3083 726
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4397 705
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25023 704
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25055 639
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6726 570
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9369 560
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5732 552
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 2326 545
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22192 544
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9773 531
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6338 531
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8631 526
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 801 526
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13577 495
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4715 490
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8443 486
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5448 476
Аналоговые технологии 2664 452
Google Android 12553 657
Microsoft Windows 2000 12677 303
Microsoft Windows 14446 281
Google YouTube - Видеохостинг 2426 270
Apple iOS 6804 242
Apple iPhone - серия смартфонов 6623 240
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 690 229
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3940 226
Sony Bravia 247 184
Google Android TV 226 176
Google Play - Google Store - Android Market 2936 174
Apple iPad 3739 168
Apple iPhone 6 6175 166
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 164
Linux OS 8246 160
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 403 158
Microsoft Skype 1976 152
Apple iPod 1531 105
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 292 102
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1795 102
Philips Ambilight 99 96
Apple Mac - Apple Macintosh 2869 95
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 726 93
VK - Mail.ru Одноклассники 1481 86
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 91 84
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 80
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 79
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 79
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 73
Samsung Galaxy 1057 73
Intel Core - Семейство процессоров 1740 73
Samsung Galaxy Note 684 70
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1438 69
Microsoft Windows XP 2362 68
Apple iTunes Store 1063 67
Apple - App Store 2602 67
Age of Kings 3445 66
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 235 65
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 211 65
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 236 64
Наумов Максим 97 69
Ширшов Павел 76 55
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 51
Путин Владимир 2731 38
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 28
Сергеев Иван 74 28
Бровкин Дмитрий 56 27
Левашов Александр 88 25
Беляева Татьяна 23 20
Ксенин Алекс 311 20
Симонов Игорь 100 19
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 17
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 12
Сюй Виктор 30 12
Малафеев Андрей 51 11
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 11
Yueting Jia - Юэтин Цзя 16 11
Речменский Игорь 20 10
Мишустин Михаил 482 10
Жигарев Сергей 16 10
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 10
Yuefang Jia - Юэфан Цзя 14 9
Овсянников Денис 23 9
Лебедев Артемий 95 9
Рейман Леонид 1031 9
Кулаковский Дмитрий 67 9
Воронецкий Эдуард 46 9
Гуцериев Михаил 111 9
Щеголев Игорь 689 8
Мишин Глеб 69 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 248 8
Dell Michael - Делл Майкл 190 7
Волин Алексей 116 7
Аляутдинов Тимур 21 7
Медведев Дмитрий 1631 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 7
Кусков Денис 218 7
Круглов Константин 28 7
Кравченко Дмитрий 41 7
Юсупов Ренат 114 7
Россия - РФ - Российская федерация 122886 2426
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50177 1104
Япония 12879 905
Европа 21312 664
Южная Корея - Республика 6289 624
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15079 582
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39350 524
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17143 523
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12816 247
Германия - Федеративная Республика 12013 220
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13150 202
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14949 186
Китай - Тайвань 3738 177
Солнце - звезда Солнечной системы 4908 170
Азия - Азиатский регион 4659 138
Франция - Французская Республика 7084 123
Индия - Республика 5069 120
Америка Северная 2835 105
Земля - планета Солнечной системы 9703 101
Нидерланды 3306 90
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 89
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6306 88
США - Калифорния 4667 84
Италия - Итальянская Республика 4223 84
Германия - Берлин 701 78
Америка 2155 75
Беларусь - Белоруссия 4257 73
Канада 4710 73
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 69
Украина 7269 68
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2617 67
Финляндия - Финляндская Республика 3471 67
Европа Восточная 2997 64
США - Нью-Йорк 2811 64
Африка - Африканский регион 3268 60
Испания - Королевство 3601 60
Япония - Токио 920 59
Европа Западная 1346 57
Швеция - Королевство 3459 53
Казахстан - Республика 4844 52
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4425 819
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20013 613
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41988 405
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2169 401
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4827 347
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9924 336
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10279 316
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41685 277
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23991 256
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4050 247
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15067 230
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4184 219
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8868 194
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2092 184
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14089 183
Английский язык 6160 174
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1194 172
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3418 162
Ergonomics - Эргономика 1493 154
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6865 147
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5233 146
Абонентская база - Абонентская плата 5301 136
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3579 134
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6037 108
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4555 102
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5007 102
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1262 98
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3905 98
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8284 97
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3418 96
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4004 96
Internet Economy - Интернет-экономика 5478 92
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2457 84
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4263 83
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9191 83
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1751 80
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1410 77
Логистика сбытовая - Сбыт 2101 76
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4049 75
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5665 75
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CNews - ZOOM.CNews 1757 203
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11003 151
DigiTimes - Издание 1295 93
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 69
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 58
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 52
Engadget - Блог о технологиях 417 49
Bloomberg 1110 46
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 412 42
AP - Associated Press 1994 40
КиноПоиск - портал о кино 161 38
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1247 30
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 30
91Mobiles 1696 29
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 250 29
Коммерсантъ - Издательский дом 1226 25
NYT - The New York Times 1001 23
CNET Networks - CNET News 1638 22
Стрим-ТВ - телекомпания 157 22
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 129 22
The Verge - Издание 502 20
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Россия 24 - телеканал 102 19
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New Scientist 1447 15
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The Register 1402 12
500 Startups 14336 444
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ITResearch 115 18
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Piper Jaffray 101 12
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 8
In-Stat 115 8
Nikkei Market Access (NMA) 53 8
PCMark 106 8
NPD Group 140 8
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 12
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 716 8
РАН - Российская академия наук 1801 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 7
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Columbia University - Колумбийский университет 151 5
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 198 4
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 4
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 224 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 135 3
ИРИ - Институт развития интернета 112 3
Samsung IT Школа 9 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 288 3
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 26 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 654 3
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 94 3
University of Oxford - Оксфордский университет 192 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 2
RRC Education - Учебный центр 8 2
Yale University - Йельский университет 118 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 92 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 250 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 71 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 201 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11643 278
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 82
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 70
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 48
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 48
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2068 36
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 36
CeBIT 461 35
День молодёжи - 27 июня 691 23
Intel Developer Forum - IDF 274 22
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 16
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 13
CEATEC 49 13
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 10
Samsung Forum 14 10
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 10
CSTB Telecom & Media 59 9
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 6
ISE - Integrated Systems Europe 45 6
JD.com 618 Shopping Festival 72 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 5
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 5
Red Dot Design Award 54 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 5
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 5
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ИгроМир 76 3
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 203 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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