На рынок вышли новые телевизоры Sber QLED

На рынок вышла первая партия умных телевизоров Sber, произведенных на собственном заводе бренда в Великом Новгороде. В линейке появились новые QLED-модели с диагоналями 32 и 43 дюйма. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

За разработку телевизоров отвечает партнер Сбербанка — компания SberDevices. Производство умных телевизоров Sber расположено на территории особой экономической зоны «Новгородская» и занимает 12 000 кв. м.

Матрицы QLED обеспечивают насыщенные цвета и высокую контрастность – 4000:1 для 32-дюймовой модели и 3500:1 для 43-дюймовой. Минимальное время отклика составляет 6,5 миллисекунд — как итог, картинка сохраняет особенную четкость даже в динамичных сценах.

Сбербанк На рынок вышли новые телевизоры Sber QLED

Обе модели поддерживают современные стандарты связи: Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.1, а также располагают тремя портами HDMI 2.0 для подключения игровых консолей и мультимедиа-устройств. Умные телевизоры Sber работают под управлением отечественной ОС «Салют ТВ». Пользователи получат голосовое управление, сквозной поиск контента сразу по всем онлайн-кинотеатрам, возможность настройки безопасного детского профиля, а также умный Giga-поиск, который поможет найти нужный фильм, даже если пользователь не помнит его название.

Рекомендованная розничная цена новых QLED телевизоров Sber составит 19 990 руб. за 32-дюймовую модель и 29 990 руб. за модель 43-дюйма. Телевизоры уже можно купить в официальном интернет-магазине SberDevices.