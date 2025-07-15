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СалютДевайсы СберДевайсы Sber QLED


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 В России выпустили супердешевые телевизоры с «квантовыми точками». Меньше 20 тысяч за базовую модель 1
15.07.2025 На рынок вышли новые телевизоры Sber QLED 1
20.04.2023 Сбербанк захватывает рынок смарт-ТВ. Выпущены десятки недорогих моделей с «квантовыми точками» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 351 3
Samsung Electronics 10414 2
BBK Electronics Corp 318 2
Xiaomi 1843 1
Yandex - Яндекс 7902 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7773 3
Hyundai Motor Company 403 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 310 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1052 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7213 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7473 3
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 360 3
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1190 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14115 2
Контрастность 2897 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2575 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2999 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3602 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10168 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3929 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9636 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12688 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17484 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3702 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1014 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1087 1
CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 26 1
VESA крепления - VESA кронштейн 32 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4015 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10301 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4333 1
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 668 1
Освещение - яркость источника света 703 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24908 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9486 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1392 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2889 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12704 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12531 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9003 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15698 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6150 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26304 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 87 3
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 64 2
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 28 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 476 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 675 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 324 2
Россия - РФ - Российская федерация 150984 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17638 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 970 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49734 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 784 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25064 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
Создано именных указателей - 178576.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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