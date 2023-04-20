Сбербанк захватывает рынок смарт-ТВ. Выпущены десятки недорогих моделей с «квантовыми точками»

Сбербанк выпустил более 20 моделей смарт-ТВ на любой вкус, кошелек и метраж квартиры. Линейка включает телевизоры на 32 дюйма за 11 тыс. руб. 65-дюймовые панели за 56 тыс. руб. Топовые смарт-ТВ поддерживают «квантовые точки» – технологию улучшения качества и яркости изображения. Цены на модели с QLED начинаются с 35 тыс. руб.

Очень много телевизоров

Сбербанк сообщил CNews о выпуске более 20 новых смарт-ТВ под своим брендом Sber. Все они поступили в продажу в крупных онлайн-магазинах и в обозримом будущем доберутся до офлайн-розницы.

Новый модельный ряд телевизоров Sber насчитывает 21 ТВ с диагоналями от 32 до 65 дюймов по цене от 11 до 56 тыс. руб. Каждый телевизор поставляется с прошивкой «Салют ТВ», представляющей собой универсальную программную оболочку с доступом к видеоконтенту, стриминговым сервисам, ТВ-каналам, видеоиграм и классическим веб-сайтам, открываемым во встроенном браузере.

На стоимость телевизоров влияют в первую очередь параметры экрана. Так, младшая модель с дисплеем на 32 дюйма поддерживает разрешение HD, а в старшей контент в 4К отображается на панели 65 дюйма с поддержкой так называемых «квантовых точек». Это дополнительный слой в матрице экрана, повышающий яркость изображения.

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Первопроходцем в сегменте ТВ с «квантовыми точками» стала компания Samsung – до ее ухода из России она продавала такие телевизоры в российской рознице. В современных реалиях возможности «квантовых точек» россияне могут оценить, например, в новых смарт-ТВ Xiaomi, поступивших в продажу на несколько дней раньше новинок Сбербанка.

По заказу Сбербанка

Как сообщили CNews представители «Сбера», над телевизорами работали специалисты компании «Салютдевайсы», ранее известной как «Сбердевайсы» или SberDevices. Это бывшая «дочка» Сбербанка, с января 2023 г. с банком не связанная. Когда именно она создала телевизоры – до «разрыва» или после, в Сбербанке CNews не сообщили.

Место производства смарт-ТВ засекречено – представители банка не ответили CNews на этот вопрос. Но нельзя исключать, что выпуск мог быть налажен на территории России – у Сбербанка есть опыт по 100-процентной локализации своей аппаратной продукции. В начале 2022 г. банк полностью перенес производство ТВ-приставки SberBox, созданной силами «Салютдевайсов», на российский завод.

Телевизор по цене недорогого смартфона

Модельный ряд смарт-ТВ Сбербанка состоит из телевизоров на 32, 43, 50, 55 и 65 дюймов. Самый доступный телевизор за 11 тыс. руб. под названием Sber HD 32 предложит покупателям IPS-матрицу с углами обзора 178 градусов и разрешением 1366х768 пикселей при яркости 250 нит. Примерно за ту же сумму на момент выхода материала в России можно было приобрести смартфон начального уровня Xiaomi Redmi 12C – в комплектации с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти он стоит 10 тыс. руб., а в версии 4/128 ГБ – 11,5 тыс. руб.

Фото: SberDevices Одно из преимуществ бюджетного Sber TV 32 - компактность и легкость

Несмотря на невысокую стоимость, Sber HD 32 по праву считается полноценным смарт-телевизором, располагая 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти и прошивкой «Салют ТВ». В его распоряжении есть Ethernet и Wi-Fi (2,4 ГГц) для выхода в интернет, Bluetooth LE 5.0, два входа HDMI и один USB для периферии.

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За счет пластикового корпуса Sber HD 32 весит 3,7 кг. За вывод звука в нем отвечают два динамика в сумме на 10 Вт.

Возможности самого дорогого телевизора

Стоимость телевизоров Сбербанка с экраном на «квантовых точках» начинается с 35 тыс. руб. за 50-дюймовую модель с дисплеем 4К и яркостью 350 нит. Цена включает 1,5 ГБ ОЗУ, накопитель на 8 ГБ, корпус из металла, Wi-Fi 5 ГГц и динамики на 20 Вт.

За дополнительные 21 тыс. руб. Сбербанк предложит модель Sber QLED 4K 65, самую топовую в новой серии. Здесь покупателя будет ждать экран с яркостью 400 нит и временем отклика 6,5 мс, а остальные параметры телевизор позаимствовал у 50-дюймовой модели.

В старшем телевизоре Сбербанка есть Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц и Bluetooth LE 5.0, металлический корпус, 20-ваттная акустика, два порта USB, входа HDMI, разъем под внешнюю акустику и Ethernet. Весит такой смарт-ТВ 19,1 кг при габаритах 1446х831х19 мм.

Второй год

Сбербанк представлен на рынке телевизоров под брендом Sber с марта 2022 г. Прошивку «Салют ТВ» он выпустил еще раньше – в мае 2021 г. В течение первого года своего существования она устанавливалась на телевизоры сторонних брендов – например, Hyundai и ВВК.

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В течение 2022 г. Сбербанк несколько раз пополнял свою коллекцию телевизоров. Для примера, в октябре 2022 г. в российской рознице появились доступные Sber TV с экранами на 32 и 43 дюйма по цене от 12,5 тыс. руб.