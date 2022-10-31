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Сбербанк выпустил супердоступные смарт-ТВ дешевле китайских смартфонов

Модельный ряд смарт-ТВ Сбербанка пополнился телевизорами на 32 и 43 дюйма. Это устройства начального уровня по цене 12,5 тыс. руб. и 18 тыс. руб. Низкая цена обусловлена невысоким разрешением их экранов – HD и Full HD соответственно.

Отечественный смарт-ТВ по антикризисной цене

Сбербанк сообщил CNews о появлении в российской рознице двух новых телевизоров под брендом Sber, разработанных совместно с «М.видео-Эльдорадо». Первые представители этой серии поступили в продажу в марте 2022 г.

Новые смарт-ТВ Сбербанка отличаются небольшими по современным меркам размерами (экраны на 32 и 43 дюйма по диагонали) и совсем невысокими ценами. Младшая модель оценивается в 12,5 тыс. руб., а старшая – в 18 тыс. руб. Для сравнения, на момент публикации материала бюджетный китайский смартфон Xiaomi Redmi 10 стоил в российской рознице 15 тыс. руб., а более продвинутый Redmi Note 11S – 22 тыс. руб.

Управление обоими телевизорами осуществляется посредством фирменной прошивки «Салют-ТВ». CNews писал, что эту оболочку Сбербанк анонсировал еще в марте 2021 г., разрешив сторонним вендорам, включая корейский Hyundai и китайский ВВК, устанавливать ее на свои телевизоры. Немного позже к ним присоединилась и российская компания BQ.

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Дизайн новинка Сбербанка достался от старших моделей серии

В «Салют ТВ» есть фирменные голосовые помощники Сбербанка – «Сбер», «Афина» и «Джой», которые также используются в других программных продуктах компании, включая приложение «Сбербанк онлайн». Они нужны для поиска фильмов и контента к просмотру, а также для нахождения информации в интернете.

Когда 4К – это много

Низкая розничная стоимость младшего 32-дюймового телевизора Сбербанка (модель Sber SBX-32H219TSS) была достигнута в первую очередь за счет отсутствия в нем дисплея с разрешением или 3840х2160 пикселей. Full HD-экран тоже недоступен – 32-дюймовая матрица телевизора рассчитана на вывод изображения в формате HD или 1366х768 пикселей.

При этом в Sber SBX-32H219TSS используется IPS-панель, на что указывают широкие углы обзора – 178 градусов про вертикали и горизонтали. Контрастность в данной модели повышена до 3000:1, тогда как яркость соответствует минимальному уровню современных смарт-ТВ – 180 нит. Частота обновления базовая – 60 Гц, время отклика – 6,5 мс. Звук генерируют два 8-ваттных динамика

Телевизор богат на разъемы подключения. Невысокая цена не помешали ему получить три HDMI для одновременного подключения трех разных источников изображения (например, игровой приставки, ноутбука и смартфона) и пару полноразмерных портов USB-A для внешней периферии (накопителей, клавиатуры, джойстика и др.). Также есть CI+, RCA AV и беспроводные модули Bluetooth и Wi-Fi.

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Отличительная черта новых смарт-ТВ - почти незаметные рамки экрана

Умную составляющую в телевизоре обрабатывает центральный процессор с четырьмя ядрами Cortex A53, работающий в паре с 1 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель получил емкость 8 ГБ.

Больше и дороже

43-дюймовый телевизор Sber SBX-43F219TSS располагает очень незначительным количеством отличий от младшей 32-дюймовой модели. Фактически, изменения коснулись здесь только лишь экрана – все остальные характеристики, вплоть до перечня разъемов и мощности динамиков, остались прежними.

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Матрица в Sber SBX-43F219TSS – это тоже IPS, но на этот раз с разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей. Пиковая яркость повышена со 180 до 250 нит, а контрастность увеличена с 3000:1 до 3500:1. При этом время отклика матрицы тоже выросло – с 6,5 мс до 8 мс, но это минус, а не плюс.

Таким образом, разница в цене в 5500 руб. между SBX-32H219TSS и Sber SBX-43F219TSS (не в пользу последнего) объясняется только более современным и крупным экраном.

Если Ultra HD все же требуется

Пользователи, желающие приобрести смарт-ТВ Sber с экраном , могут посмотреть в сторону первых моделей этой линейки. Как ранее сообщал CNews, этот квартет, состоящий из телевизоров на 43, 50, 55 и 65 дюймов, по умолчанию поставляется с поддержкой разрешения Ultra HD. На момент старта продаж модели стоили от 33 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

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55- (сверху) и 65-дюймовый телевизоры Сбербанка

По дизайну новые телевизоры не отличаются от прежних. Рамки экрана, несмотря на гораздо более низкую цену, по-прежнему очень тонкие.

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Также SBX-32H219TSS и Sber SBX-43F219TSS получили обновленную версию прошивки «Салют-ТВ». В октябре 2022 г. она получила крупный апдейт, научившись, помимо прочего, работать с приложениями для Android, которые пользователь устанавливает самостоятельно из АРК-дистрибутива.

Евгений Черкесов

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