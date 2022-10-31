Сбербанк выпустил супердоступные смарт-ТВ дешевле китайских смартфонов

Модельный ряд смарт-ТВ Сбербанка пополнился телевизорами на 32 и 43 дюйма. Это устройства начального уровня по цене 12,5 тыс. руб. и 18 тыс. руб. Низкая цена обусловлена невысоким разрешением их экранов – HD и Full HD соответственно.



Отечественный смарт-ТВ по антикризисной цене

Сбербанк сообщил CNews о появлении в российской рознице двух новых телевизоров под брендом Sber, разработанных совместно с «М.видео-Эльдорадо». Первые представители этой серии поступили в продажу в марте 2022 г.

Новые смарт-ТВ Сбербанка отличаются небольшими по современным меркам размерами (экраны на 32 и 43 дюйма по диагонали) и совсем невысокими ценами. Младшая модель оценивается в 12,5 тыс. руб., а старшая – в 18 тыс. руб. Для сравнения, на момент публикации материала бюджетный китайский смартфон Xiaomi Redmi 10 стоил в российской рознице 15 тыс. руб., а более продвинутый Redmi Note 11S – 22 тыс. руб.

Управление обоими телевизорами осуществляется посредством фирменной прошивки «Салют-ТВ». CNews писал, что эту оболочку Сбербанк анонсировал еще в марте 2021 г., разрешив сторонним вендорам, включая корейский Hyundai и китайский ВВК, устанавливать ее на свои телевизоры. Немного позже к ним присоединилась и российская компания BQ.

Дизайн новинка Сбербанка достался от старших моделей серии

В «Салют ТВ» есть фирменные голосовые помощники Сбербанка – «Сбер», «Афина» и «Джой», которые также используются в других программных продуктах компании, включая приложение «Сбербанк онлайн». Они нужны для поиска фильмов и контента к просмотру, а также для нахождения информации в интернете.

Когда 4К – это много

Низкая розничная стоимость младшего 32-дюймового телевизора Сбербанка (модель Sber SBX-32H219TSS) была достигнута в первую очередь за счет отсутствия в нем дисплея с разрешением 4К или 3840х2160 пикселей. Full HD-экран тоже недоступен – 32-дюймовая матрица телевизора рассчитана на вывод изображения в формате HD или 1366х768 пикселей.

При этом в Sber SBX-32H219TSS используется IPS-панель, на что указывают широкие углы обзора – 178 градусов про вертикали и горизонтали. Контрастность в данной модели повышена до 3000:1, тогда как яркость соответствует минимальному уровню современных смарт-ТВ – 180 нит. Частота обновления базовая – 60 Гц, время отклика – 6,5 мс. Звук генерируют два 8-ваттных динамика

Телевизор богат на разъемы подключения. Невысокая цена не помешали ему получить три HDMI для одновременного подключения трех разных источников изображения (например, игровой приставки, ноутбука и смартфона) и пару полноразмерных портов USB-A для внешней периферии (накопителей, клавиатуры, джойстика и др.). Также есть CI+, RCA AV и беспроводные модули Bluetooth и Wi-Fi.

Отличительная черта новых смарт-ТВ - почти незаметные рамки экрана

Умную составляющую в телевизоре обрабатывает центральный процессор с четырьмя ядрами Cortex A53, работающий в паре с 1 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель получил емкость 8 ГБ.

Больше и дороже

43-дюймовый телевизор Sber SBX-43F219TSS располагает очень незначительным количеством отличий от младшей 32-дюймовой модели. Фактически, изменения коснулись здесь только лишь экрана – все остальные характеристики, вплоть до перечня разъемов и мощности динамиков, остались прежними.

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Матрица в Sber SBX-43F219TSS – это тоже IPS, но на этот раз с разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей. Пиковая яркость повышена со 180 до 250 нит, а контрастность увеличена с 3000:1 до 3500:1. При этом время отклика матрицы тоже выросло – с 6,5 мс до 8 мс, но это минус, а не плюс.

Таким образом, разница в цене в 5500 руб. между SBX-32H219TSS и Sber SBX-43F219TSS (не в пользу последнего) объясняется только более современным и крупным экраном.

Если Ultra HD все же требуется

Пользователи, желающие приобрести смарт-ТВ Sber с экраном 4К, могут посмотреть в сторону первых моделей этой линейки. Как ранее сообщал CNews, этот квартет, состоящий из телевизоров на 43, 50, 55 и 65 дюймов, по умолчанию поставляется с поддержкой разрешения Ultra HD. На момент старта продаж модели стоили от 33 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

По дизайну новые телевизоры не отличаются от прежних. Рамки экрана, несмотря на гораздо более низкую цену, по-прежнему очень тонкие.

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Также SBX-32H219TSS и Sber SBX-43F219TSS получили обновленную версию прошивки «Салют-ТВ». В октябре 2022 г. она получила крупный апдейт, научившись, помимо прочего, работать с приложениями для Android, которые пользователь устанавливает самостоятельно из АРК-дистрибутива.