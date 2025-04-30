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TCL провела презентацию новой и флагманской продукции в России

Компания TCL, бренд потребительской электроники и бренд телевизоров, провела презентацию обновленной линейки продукции в России. Были представлены телевизоры, аудиосистемы, мониторы, холодильники, кондиционеры, а также стиральные и сушильные машины. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Особое внимание было уделено телевизорам с технологией QD-Mini LED, которая улучшает контрастность и цветопередачу. Компания показала флагманскую серию телевизоров TCL X11K с технологией QD-Mini LED. Модели доступны в двух вариантах: с диагоналями 85 и 98 дюймов. Благодаря более чем 14 тыс. зонам локального затемнения и пиковой яркости до 6500 нит X11K обеспечивает глубокий черный цвет, яркие светлые участки и высокую детализацию изображения. Hi-End звук реализован благодаря Audio by Bang & Olufsen.

Был показан и самый большой QD-Mini LED телевизор в мире с диагональю 115 дюймов — TCL 115X955. Помимо этого, на мероприятии были представлены телевизоры серий C и P. Линейка C включает серии C8K, C7K и C6K — все они оснащены технологией QD-Mini LED с высокой точностью регулировки яркости. В линейке P представлены P8K и P7K с технологией QLED, а также базовая серия P6K, поддерживающая 4K HDR и динамическое усиление цвета.

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TCL
TCL провела презентацию новой и флагманской продукции в России

Также в рамках экспозиции показали мониторы, включая модели с технологией QD-Mini LED. Профессиональные мониторы 27R83U и 34R83Q оснащены более чем 1100 зонами локального затемнения. Благодаря пиковой яркости до 1600 нит и высокому уровню контрастности они точно передают даже мельчайшие детали изображения.

Компания TCL расширила линейку аудиоустройств моделью TP300K — колонкой для вечеринок с выходной мощностью 170 Вт RMS, восемью режимами световых эффектов, функцией синхронного воспроизведения звука на нескольких устройствах, регуляторами Bass Boost/Echo и встроенным аккумулятором, способным работать около 18 часов.

Среди представленных холодильников выделяется модель TRTC-521CDWDB1. Ее двери открываются под углом 90 градусов, что помогает сэкономить пространство.

В рамках мероприятия были продемонстрированы новые серии кондиционеров FreshIN+ и VoxIN. Модели FreshIN+ оснащены функцией притока свежего воздуха, который проходит многоступенчатую фильтрацию. Также в ней реализованы четырехкомпанентная система шумоподавления (до 16 дБ для свежего воздуха) и функция самоочистки наружного и внутреннего блоков. Технология Gentle Breeze равномерно рассеивает воздушный поток. Обе серии поддерживают офлайн голосовое управление и энергосберегающую технологию T-AI.

Обновленная линейка стиральных машин включает модели P20, P1108, P680 и P682, поддерживающие стирку паром, автоматическую дозировку, дозагрузку белья, удаление пятен. Также была представлена сушильная машина P680 с инверторным двигателем, функцией деликатной сушки, поддержания свежести и другими интеллектуальными возможностями.

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