USST University of Shanghai for Science and Technology Шанхайский научно-технический университет

USST - University of Shanghai for Science and Technology - Шанхайский научно-технический университет

УПОМИНАНИЯ


22.09.2025 В Китае робот-гуманоид впервые поступил в докторантуру престижного творческого вуза по специальности «Дизайн цифровых представлений» 1
22.02.2024 Древнему типу накопителей подарили новую жизнь и колоссальную вместимость, какой больше нет ни у кого. Они угрожают и HDD, и SSD 1
08.09.2005 Ericsson инвестирует в Китай $1 млрд. 1
28.05.2003 Шанхайцы назвали важнейшие научно-технические достижения, изменившие быт 1
28.05.2003 Шанхайцы назвали важнейшие научно-технические достижения, изменившие быт 1
17.09.2002 Компания Samsung открыла исследовательский центр цифрового ТВ в Шанхае 1
17.09.2002 Компания Samsung открыла исследовательский центр цифрового ТВ в Шанхае 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

USST и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10494 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 1
Siemens AG - Siemens Group 2613 1
Lenovo Motorola 3511 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28638 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55381 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16541 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4032 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7124 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7297 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5370 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1807 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2309 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1924 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5598 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11066 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14212 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10450 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6617 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4750 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16718 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11699 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3394 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4345 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31358 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1512 1
FreePik 1298 2
Nero Burning ROM - Nero Express 42 1
Китай - Шанхай 800 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17835 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13484 3
Китай - Цзянсу - Сучжоу 27 2
Индия - Bharat 5611 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53012 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5309 1
Швеция - Королевство 3658 1
Здравоохранение - Биотехнология - CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия - ГМО - Генетически модифицированный организм 106 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10372 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31162 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19878 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25436 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5156 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6194 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17095 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 727 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 844 2
TechSpot 151 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5986 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 237 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 21 1
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
