Древнему типу накопителей подарили новую жизнь и колоссальную вместимость, какой больше нет ни у кого. Они угрожают и HDD, и SSD

В Китае создан оптический диск, внешне напоминающий обычный DVD, но вмещающий в сотни раз больше информации. На одной такой болванке уместится до 200 ТБ информации, что примерно в 10 раз больше, чем может храниться на популярных HDD бизнес-класса. Твердотельные накопители еще сильнее отстают от него в плане вместительности.

«Бесконечный» накопитель в давно забытом исполнении

Эксперты Шанхайского университета науки и технологий (University of Shanghai for Science and Technology, Китай) совершили прорыв в области создания сверхъемких носителей информации. Но вместо вместительного твердотельного накопителя или хотя бы жесткого диска они разработали оптический диск, как две капли воды похожий на DVD-болванку.

Хотя в данном случае по внешности лучше не судить. Как пишет портал TechSpot, один такой китайский диск способный вместить в себя до 200 ТБ (терабайт) информации. Для сравнения, в I квартале 2024 г. в продажу поступят 30-терабайтные жесткие диски корпоративного уровня, предназначенные для серверов и дата-центров. Что касается доступных в рознице SSD, то их емкость в подавляющем большинстве случаев не достигает и 15 ТБ.

По размерам китайское ноу-хау действительно не отличается от DVD-диска, однако последний вмещает лишь до 4,5 ГБ (гигабайтов) информации, если рассматривать однослойное и одностороннее решение. Даже если рассмотреть более современные диски Blu-Ray, то они могут хранить от 25 ГБ на однослойной модификации и до 128 ГБ на четырехслойной. Это все равно в сотни раз меньше на фоне китайского диска, потому что в 1 ТБ содержится 1024 ГБ, а таких ТБ на этом диске поместится до 200.

Оптика не для всех

По задумке авторов проекта, их новый оптический диск найдет свое применение в первую очередь в корпоративной среде. Как пишет TechSpot, они все же не исключают распространения таких дисков и в потребительском секторе. Но на конец февраля 2024 г. о планах по коммерциализации своей технологии они не говорили, следовательно, появление «старшего брата» DVD-диска может состояться очень нескоро.

Фото: rawpixel.com / FreePik Возврат к дискам в 2024 году? Звучит крайне сомнительно

Ученые рассказали, как им удалось уместить на одном диске столь гигантский даже по современным меркам объем информации. По их словам, ключ ко всему – это технология трехмерной планарной записи, в основе которой лежит специальная ультрапрозрачная и, что важно, однородная пленка фоторезиста. Эта пленка легирована особым эмиссионным красителем.

Запись ведется специализированными фемтосекундными лазерами, утверждают авторы проекта. Стоит отметить, что все вышесказанное действительно может оказывать существенное влияние на емкость накопителя, но главное в данном случае – это все же количество слоев.

Если в доступных в рознице DVD-дисках есть максимум две стороны и два слоя (такие экземпляры рассчитаны на хранение 17,1 ГБ данных), а в Blu-ray – четыре слоя, то новый китайский диск таит в себе сразу 100 слоев. Расстояние между ними не превышает 1 мкм. Именно многослойность – главная «фишка» диска и главная же причина его вместительности.

Максимальная мимикрия

Китайские ученые работали одновременно и над увеличением вместительности своего диска, и над сохранением его габаритов в приемлемых значениях. Задуманного они, судя по всему, добились – размеры диска, по крайней мере, его толщина, сопоставима с DVD и Blu-ray, то есть в толщину он всего лишь пару миллиметров. Стоит добавить также, что диск по своей концепции ближе все же к DVD, нежели к Blu-ray, потому что он является не только 100-слойным, но и двухсторонним.

Диск есть, а привода нет

По заверениям авторов проекта, каждый 200-терабайтный диск способен хранить информацию вплоть до 100 лет. К преимуществам своей разработки они отнесли высокую энергоэффективность, поскольку она потребляет энергию лишь во время чтения или записи, и то даже не она, оптический привод, который, были вынуждены признаться разработчики, пока не существует в исполнении, пригодном для массового производства.

Широкое распространение CD-приводов для ПК началось во второй половине 90-х годов XX века, тогда же стали появляться пишущие приводы. К середине 2000-х годов их начали активно сменять доступные и стремительно дешевевшие пишущие DVD-приводы. С Blu-Ray история не повторилась – при всех преимуществах формата он появился слишком поздно, а диски, как и приводы стоили слишком дорого – их мгновенно заменили сначала USB-флешки, а затем и облачные (и стриминговые) сервисы.

Стоит ли игра свеч

В современных реалиях возвращение к оптическим дискам, особенно в потребительском сегменте, кажется крайне маловероятным. Если вспомнить, то такой формат носителей имеет массу недостатков – он очень плохо переносит механические воздействия, быстро деградирует при длительном нахождении на солнце. Плюс к этому те, кто в прошлом регулярно записывал диски, особенно в программе Nero Burning ROM, регулярно сталкивались с ошибками в процессе записи или на самом его финише. Эти ошибки в 99% случаев приводили к порче диска и утрате уплаченных за него денег.

Однако авторы проекта видят его будущее именно в бизнес-сегменте. По их словам, к исключительной энергоэффективности их дисков добавляется еще и их компактность в сравнении с массивом SSD или HDD сопоставимого объема. В будущем это позволит создавать более компактные и менее энергозатратные центры обработки данных, которые, к тому же, не потребуется оснащать громоздкими и шумными системами охлаждения.

Отдельно отметим, что над созданием сверхъемкого оптического диска трудятся не только ученые Шанхайского университета науки и технологий. Так, в 2021 г. их коллеги из Шанхайского политехнического университета обнародовали проект диска емкостью 700 ТБ, и тоже не отличающегося от DVD по размерам. По прошествии трех лет до полок магазинов такие диски так и не добрались.

В том же году был показан еще один концепт 700-терабайтной болванки, но на этот раз от британских ученых из Саутгемптонского университета. Их детище тоже пока не производится и не продается.