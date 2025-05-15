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TCL представляет серию QLED телевизоров P8K: 144 Гц, аудиосистема ONKYO и мощный процессор AiPQ Pro

TCL, производитель потребительской электроники, представляет серию QLED телевизоров P8K. Они сочетают технологию квантовых точек, собственную частоту обновления 144 Гц, аудиосистему ONKYO 2.1 и процессор AiPQ Pro. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Телевизоры TCL серии P8K оснащены экраном QLED с широкой цветовой гаммой 93% по стандарту DCI-P3 и поддержкой технологии бионической оптимизации цвета. Экран HVA, разработанный TCL, обеспечивает улучшенную контрастность, устраняет ореолы и блики от внешнего освещения.

Серия телевизоров P8K оснащена аудиосистемой ONKYO 2.1 с отдельным сабвуфером.

Сердцем телевизора TCL P8K стал фирменный процессор AiPQ Pro, который использует алгоритмы искусственного интеллекта для интеллектуальной обработки изображения. Он анализирует сцену в реальном времени и автоматически оптимизирует ключевые параметры — четкость, цветопередачу, контрастность и яркость.

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TCL

Собственная частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, а Game Master от TCL полностью раскрывает игровые возможности телевизора. Интерфейс HDMI 2.1 и поддержка AMD FreeSync обеспечивают низкую задержку и плавный игровой процесс без разрывов.

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Безопасность

Операционная система Google TV объединяет приложения и сервисы в одном интерфейсе. Доступны персонализированные рекомендации и голосовое управление через «Google Ассистент». А для детей предусмотрен отдельный профиль с безопасным контентом и родительским контролем.

Телевизоры серии TCL P8K выполнены в монолитном корпусе с безрамочным дизайном.

Серия представлена в четырех диагоналях — 55, 65, 75 и 85 дюймов. Цены начинаются от 64 999 руб. за модель с диагональю 55 дюймов.

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