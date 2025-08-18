Телевизоры собственных брендов Сбербанка, «Яндекса» и Ozon нарастили долю на рынке

Доля брендов ТВ российских экосистем выросла на фоне общего спада продаж телевизоров. Этому способствовали не только возможности экосистемного подхода, но и демпинг, считают эксперты.



Рост доли рынка

В январе — июне 2025 г. телевизоры брендов российских цифровых экосистем Sber (Сбербанк), Hartens (Ozon) и Tuvio («Яндекс») нарастили рыночную долю. За полугодие было продано более 400 тыс. таких устройств на сумму 7,12 млрд руб., приводит Forbes данные исследовательской компании ICMR. Бренды Sber, Hartens, Tuvio суммарно заняли 16% рынка телевизоров в штучном выражении и 8,7% в денежном.

Hartens показал наиболее заметный прирост доли рынка с мая по июнь 2025 г. — с 3% до 6% (в штуках). В деньгах его доля увеличилась с 1% до 2%. В количестве проданных ТВ доля Sber выросла с 4% до 6%.

Доля бренда Tuvio, по данным ICMR, осталась на уровне 2%. По данным представителей «Яндекса», рост его продаж на «Яндекс Маркете» в январе — июле составил 66% относительно аналогичного периода в 2024 г.

Конкуренция с популярными брендами

Самый популярный бренд ТВ в России — Haier. По итогам июльских продаж его доля составила 20% в деньгах и 18% — в штуках. Второе место по количеству занимают Hisense и Xiaomi (по 9% каждый), третье — Sber и TCL (по 8%), четвертое — Hartens и Samsung (по 6%), пятое — LG (4%). В денежном выражении по итогам июня второе место занимал Samsung (14%), третье — Hisense (12%), четвертое — TCL (11%), пятое — Xiaomi (9%).

«Телевизоры, выпускаемые крупными российскими экосистемами — Sber и Yandex — в последние годы демонстрируют устойчивую динамику роста. Они активно используют возможности экосистемного подхода — интеграцию со смарт-сервисами, голосовыми помощниками, удобные пользовательские сценарии, ценовые преимущества — и благодаря этому постепенно усиливают свои позиции в рознице», — прокомментировали в «М.Видео-Эльдорадо». Там полагают, что доля экосистемных брендов продолжит рост.

Росту доли Hartens от Ozon и бренда Sber, по мнению генерального директора «INFOline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, способствовало увеличение маркетинговых расходов — крупный кешбэк на покупку Sber и до 20% возврата баллами и скидочные механики на Ozon для покупателей Hartens.

Еще одну вероятную причину роста продаж отдельных СТМ (собственных торговых марок) назвала директор департамента крупной бытовой техники «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина. Она считает, что это мог быть демпинг ретейлеров и маркетплейсов, снизивших стоимость на такие телевизоры из-за сезонного падения спроса и общей ситуации на рынке электроники. По прогнозам «Марвел-Дистрибуции», спад продаж телевизоров на российском рынке по итогам 2025 г. составит 12–15% год к году.

Общий спад продаж

О сокращении продаж телевизоров CNews писал в июне 2025 г. В натуральном выражении по итогам I квартала 2025 г. (1 января — 30 марта) рынок сократился на 12% год к году — было реализовано лишь 1,8 млн устройств. В деньгах рынок тоже сжался, но не так ощутимо — на 4% или до 56,6 млрд руб.

Доля Xiaomi упала на 13% год к году, доля Samsung — на 8%. Сегмент отечественных ТВ показал за отчетный период наибольшие темпы сокращения. Он упал на 20% в штуках и на 11% в деньгах.

Весной 2025 г. стало известно, что в России было полностью остановлено производство единственного российского телевизора из реестра Минпромторга (бренд Irbis) по причине крайне низкого спроса. Оно велось на заводе «Квант» в Воронеже. Он оказался не востребован даже в госзакупках – здесь доминируют телевизоры иностранных брендов, притом настолько, что власти намерены полностью запретить госзакупки ТВ зарубежных производителей.