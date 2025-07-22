Hisense запустила массовое производство телевизоров Hisense UXQ с технологией RGB Mini-LED и диагональю 116 дюймов

Компания Hisense объявила о выпуске телевизора Hisense UXQ с диагональю 116 дюймов, который устанавливает новый отраслевой стандарт качества благодаря передовой технологии локального затемнения RGB Mini-LED и большому размеру экрана. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«Приобретая 116-дюймовый Hisense UXQ RGB Mini-LED, вы становитесь не просто обладателем телевизора: отныне в вашем доме открыт портал в новый мир – притягательный, пленяющий, по-настоящему живой, – сказал Ван Хунвэй, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Невероятная яркость, небывалый размер, высокое качество изображения и звука, захватывающие внимание зрителей и увлекающие в океан развлечений на любой вкус. Не покидая уютной комнаты, в одно мгновение можно оказаться на ревущем от эмоций футбольном стадионе, в центре эпической средневековой битвы, на концерте любимого исполнителя. Hisense UXQ RGB Mini-LED стирает границы привычного восприятия».

Компания Hisense первой в отрасли запустила массовое производство телевизоров с технологией RGB Mini-LED. В модели Hisense UXQ вместо одноцветных используются отдельные красные, зеленые и синие светодиоды Mini-LED в каждой из тысяч зон затемнения. За счет этого достигаются наибольший в отрасли цветовой охват вплоть до 95% BT.2020 и пиковая яркость, достигающая 8000 нит, которые гарантируют изображению насыщенность с тонкими переливами и точными градиентами.

Благодаря 116-дюймовому дисплею Infinity Vision модель Hisense UXQ выходит за рамки привычного и обеспечивает захватывающие впечатления. При просмотре футбольных матчей на огромном экране можно тщательно рассмотреть каждую деталь, наполняя домашнее пространство спортивным азартом и кинематографическим реализмом.

Hisense запустила массовое производство телевизоров Hisense UXQ

Модель Hisense UXQ построена на базе современной платформы Hi-View AI Engine X, которая оптимизирует изображение, звук и настройку показа в режиме реального времени. Будь то футбол, фильм или игра, каждая сцена точно настроена для того, чтобы производить максимальный эффект. Впечатления от просмотра дополняются за счет системы объемного звучания 6.2.2 CineStage X Surround. Созданный при поддержке экспертов легендарной Парижской оперы, этот телевизор по праву можно считать шедевром акустической сцены. Сама конструкция – это ода акустике Парижской оперы, где звук и форма объединяются в безупречной гармонии.

Выход модели Hisense UXQ с диагональю 116 дюймов, сочетающей в себе инновационную технологию RGB Mini-LED, сверхбольшой экран с эффектом погружения и интеллектуальные алгоритмы оптимизации, воплощает идею кампании под девизом «Own the Moment» («Лови момент с Hisense»). Созданный для передачи каждой детали и эмоции, телевизор устанавливает новые нормы для домашних развлечений премиум-класса.