«М.Видео-Эльдорадо»: россияне днем покупают смартфоны, а ночью — компьютеры и телевизоры

«М.Видео-Эльдорадо» по итогам первого полугодия 2025 г. проанализировала как меняются покупательские предпочтения в зависимости от времени суток. Анализ охватил два ключевых интервала — с полуночи до шести утра и с полудня до шести вечера, когда наблюдаются наибольшие поведенческие различия. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В ночное время (00:00–06:00) пользователи чаще покупают технику, связанную с отдыхом, развлечениями и домашним оснащением. Наибольший интерес вызывают компьютеры — на них приходится 12% всех заказов за этот период. Телевизоры и холодильники заняли по 10%, плиты — 9%, портативная акустика — 8%. Это связано с тем, что поздним вечером и ночью семьи чаще обсуждают крупные бытовые покупки, а многие покупатели совершают заказы с домашних компьютеров, возвращаясь к задачам, на которые не хватало времени в течение дня. Кроме того, ночной шопинг удобен для тех, кто работает в сменном графике.

Днем (с 12:00 до 18:00) покупатели чаще выбирают технику, необходимую для работы и повседневных бытовых задач. На первом месте — мобильные телефоны, на которые приходится 14% всех заказов: для многих это основной рабочий инструмент, особенно в условиях гибкого графика или удаленного формата. Схожая ситуация и с компьютерами, которые занимают 10% заказов — их активно обновляют в течение дня, когда можно уточнить характеристики или получить консультацию. Также днем нередко приобретают крупную бытовую технику: телевизоры (11%), стиральные машины (9%) и холодильники (8%). Эти категории часто связаны с решением давно запланированных задач по обновлению домашнего оборудования — покупатели хотят заменить устаревшие устройства на более современные и энергоэффективные модели.

И.о. директора по розничным продажам компании «М.Видео-Эльдорадо» Владислав Ушаков: «Мы постоянно работаем над тем, чтобы покупки были удобными для клиентов в любое время суток — в том числе развиваем онлайн-сервисы и поддерживаем круглосуточную работу части магазинов. В ночные часы чаще приобретают технику для дома и досуга — компьютеры, телевизоры, холодильники. Это объясняется тем, что вечером больше времени на семейное обсуждение крупных покупок или решение отложенных бытовых задач. Кроме того, ночной шопинг удобен для тех, кто работает в сменном графике. Днем покупатели чаще выбирают мобильные устройства и технику для повседневного использования — в первую очередь смартфоны и компьютеры, которые для многих стали основными рабочими инструментами. Также в дневное время активно приобретают стиральные машины и холодильники — как правило, в рамках запланированной замены техники на более современные и функциональные модели. Безусловно, на структуру спроса влияет и сезонность — от выхода новинок и распродаж до масштабных спортивных событий и праздничных периодов. Мы внимательно отслеживаем эти изменения и предлагаем покупателям актуальный ассортимент и сервис вне зависимости от времени суток и календаря».