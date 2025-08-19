Модельный ряд ИИ-телевизоров «Яндекса» пополнили две новые «ТВ Станции» — с экранами MiniLED и QLED

В продажу поступили два новых ИИ-телевизора «Яндекса» на платформе YaOS X. Новым технологическим флагманом стала «ТВ Станция Про» с экраном MiniLED, частотой 144 Гц и оптимизацией изображения с помощью искусственного интеллекта. Сегмент бюджетных телевизоров пополнила «ТВ Станция Бейсик» с QLED-экраном и всеми возможностями ИИ-ассистента. «ТВ Станция Про» MiniLED доступна в диагоналях 55, 65 и 75 дюймов и стоит от 89 990 до 149 990 руб., «ТВ Станция Бейсик» QLED — в диагоналях 43, 50, 55 и 65 дюймов стоимостью от 34 990 до 69 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

К выпуску новых устройств «Яндекс» добавил во все «ТВ Станции» режим для комфортного просмотра контента в ночное время, помощь ассистента при прохождении компьютерных игр, улучшенные рекомендации контента и голосовое управление приложениями сторонних производителей. Теперь пользователям будет удобнее управлять телевизором голосом, смотреть и искать контент.

«ТВ Станция Про» MiniLED

Новая «ТВ Станция Про» — это первый телевизор «Яндекса» с экраном MiniLED. Он отличается увеличенным количеством светодиодов и зон затемнения, что делает изображение ярким и контрастным — в пике яркость достигает 1300 нит. Частота кадров 144 Гц, Dolby Vision, MEMC и HDR10 обеспечивают высокую детализацию изображения и плавную смену кадров, что особенно важно при просмотре динамичного контента и прохождении игр. Насыщенность цветов в режиме реального времени оптимизирует искусственный интеллект — с помощью функции AI Picture Quality от «Яндекса». Элементы интерфейса доступны в 4К, как и видео.

Телевизор оснащен двумя динамиками общей мощностью 30 Вт и сабвуфером 20 Вт. Это позволяет добиться объемного звука, как в кинотеатре. Устройство поддерживает технологию Dolby Audio и проходит настройку звука инженерами «Яндекса».

«ТВ Станцию Про» MiniLED можно сделать центром своего умного дома. Телевизор позволяет управлять Zigbee-устройствами, такая модель появилась у «Яндекса» впервые. Она поддерживает также протоколы Matter и Wi-Fi, то есть совместима с большинством устройств умного дома. Видео с камер и показания датчиков можно вывести прямо на экран — эта функция стала доступна во всех «ТВ Станциях».

«ТВ Станция Бейсик» QLED

Новая «ТВ Станция Бейсик» имеет частоту кадров 60 Гц, яркость 350-450 нит и высокую контрастность (5000:1). Экран QLED обеспечивает яркие и насыщенные цвета. Устройство снабжено динамиками общей мощностью от 20 до 30 Вт (зависит от диагонали) и поддерживает технологию Dolby Audio. С помощью телевизора можно управлять умным домом и пользоваться всеми возможностями ИИ-ассистента, которые доступны в других «ТВ Станциях» — в том числе высокого ценового сегмента.

Новые возможности платформы YaOS Х и ИИ-ассистента

Управление приложениями. Владельцы «ТВ Станций» теперь могут управлять голосом сторонними приложениями: например, «Иви», «VK Видео», Wink и Rutube. Новая возможность работает на основе технологии вызова функций (function calling). Благодаря ей «Алиса» может управлять не только телевизором и контентом «Яндекса», но и приложениями сторонних производителей — например, искать и запускать их контент.

Помощь геймерам. «Алиса» стала помогать проходить игры на популярных игровых консолях. ИИ-ассистент в реальном времени распознает, что происходит на экране, определяет контекст игры и дает подсказки, если нужна помощь. Например, можно спросить: «Алиса, как пройти уровень?» и получить совет. Навык работает на основе мультимодальной нейросети «Яндекса» (Visual Language Model, VLM).

Режим «Ночной сеанс». В этом режиме «ТВ Станция» адаптирует яркость экрана под освещение и корректирует палитру цветов для более комфортного просмотра видео. В ночное время устройство также меняет настройки звука: резкие и громкие звуки сглаживаются и приглушаются, а речь остается четкой.

Новые рекомендации и подборки. «Алиса» стала лучше составлять подборки фильмов в ответ на запрос — даже если пользователь сам не знает, что именно хочет посмотреть. Например, можно попросить ассистента найти художественные фильмы про Францию XVII века или кино про тех, кто умеет постоять за себя.

Новые «ТВ Станции» уже доступны в крупнейших федеральных сетях и онлайн.