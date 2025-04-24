TCL представляет в России QD-Mini LED телевизоры C6K и C7K

TCL, производитель потребительской электроники, представляет две новые серии телевизоров — TCL C6K и TCL C7K с технологией QD-Mini LED. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Телевизоры серий TCL C6K и C7K оснащены экранами с технологией QD-Mini LED. Благодаря использованию квантовых точек и мини-светодиодов телевизоры отображают более 1 млрд оттенков и достигают высокой точности цветовой гаммы. Комплексная технология TCL по устранению ореолов объединяет светоизлучающие чипы, собственную технологию линз, технологию короткого оптического пути (Micro-OD), алгоритмы управления подсветкой и экран HVA собственного производства. Такой подход обеспечивает точный контроль света на системном уровне и устраняет ореолы.

TCL TCL представляет в России QD-Mini LED телевизоры C6K и C7K

Старшая модель TCL C7K дополнительно отличается увеличенным количеством зон локального затемнения и более высокой пиковой яркостью.

Модели TCL C6K оборудованы Hi-Fi аудиосистемой Onkyo и поддерживают технологии Dolby Atmos, DTS Virtual:X и DTS-HD,.

Телевизоры TCL серии C7K оснащены Hi-End решением Audio by Bang & Olufsen.

Телевизоры TCL серий C6K и C7K оснащены фирменным процессором AiPQ Pro с интеллектуальными алгоритмами обработки изображения, включая алгоритм «AI-сцена», который распознает тип контента и автоматически подбирает оптимальные настройки для разных сцен и жанров. Это обеспечивает высокую детализацию, точную цветопередачу и плавность динамичных сцен без необходимости ручной настройки.

Дополнительно в новых сериях реализована функция Art Gallery — режим художественной галереи, в котором телевизор даже в неактивном состоянии может отображать знаменитые произведения искусства разных эпох.

Телевизоры TCL C6K и C7K выполнены в дизайне с безрамочной конструкцией и металлическим корпусом.

Серия TCL C6K представлена в пяти диагоналях — 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов, а TCL C7K — в четырех: 55, 65, 75 и 85 дюймов. Телевизоры уже доступны для покупки. Цены начинаются от 79 999 руб. за модель C6K с диагональю 55 дюймов и от 99 999 руб. за модель C7K того же размера.