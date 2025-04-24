Популярный в России производитель телевизоров встроит рекламу в свои смарт-ТВ

«Яндекс» решил встроить в телевизоры на собственной прошивке YaOS рекламу. Она будет массовой и затронет даже эфирное ТВ, а также приложение «Кинопоиск» и многое другое. Смотреть ее придется владельцам ТВ не только от «Яндекса» – прошивка YaOS устанавливается и на телевизоры сторонних брендов.

Монетизировать платный телевизор

Российский интерне-гигант «Яндекс» сообщил CNews о решении дополнительно монетизировать свои (и чужие) умные телевизоры с его фирменной прошивкой YaOS. Для него это новый сегмент рекламного рынка.

Работать новшество будет через платформу «Директ». Размещать рекламу можно будет не только на телевизорах «Яндекса», поскольку прошивка YaOS, как сообщал CNews, устанавливается на телевизоры различных брендов.

StockSnap /pixabay Рекламы в телевизорах станет существенно больше

«Рекламодатели "Директа" могут запускать рекламные кампании в видеоконтенте, который пользователи смотрят с умных телевизоров. Большой формат изображения и включенный звук обеспечивают высокую заметность рекламного сообщения», – сообщили CNews представители «Яндекса».

Как сообщили CNews представители «Яндекса», компания «не добавляет новые рекламные блоки, а нацеливает рекламу поверх рекламы от оффлайн-телевизора, которая и так бы показалась».

Смотреть рекламу, пока смотришь рекламу

По информации Forbes, владельцы ТВ с прошивкой YaOS будут вынуждены смотреть именно видеорекламу, к тому же со звуком. Ее также встроят в приложение «Кинопоиск», что позволит демонстрировать ее на смарт-ТВ с другими операционными системами, пишет Forbes.

Материал Forbes

По информации издания, реклама «Яндекса» также будет демонстрироваться «поверх эфирного ТВ внутри онлайн-кинотеатров» и даже при веб-серфинге с телевизора – например, если зайти на сайт с видеоконтентом.

В дополнение к видеорекламе на телевизорах с YaOS появится еще и баннерная реклама. Как сообщили CNews в «Яндексе», этот сервис получил название «ТВ-билборд». «Баннер показывается на домашней странице при включении телевизора, под строкой поиска и на странице выбора ТВ-каналов», – сказали CNews представители «Яндекса».

Донести рекламу до всех

Прошивка YaOS сама по себе существует сравнительно недолго – ей всего пять лет. Как сообщал CNews, ее премьера прошла в апреле 2020 г., притом на тот момент собственных ТВ у «Яндекса» не было.

Дебют первых телевизоров, на которые был нанесен логотип «Яндекса», состоялся в октябре 2022 г., а в продажу они поступили спустя пару месяцев. С тех пор их модельный ряд постоянно разрастается и включает как дорогие, так и сравнительно доступные смарт-ТВ.

За пять лет YaOS распространилась на телевизоры 34 партнеров-производителей, сообщили CNews представители «Яндекса». «В марте 2025 г. на российском рынке насчитывалось более 5 млн телевизоров с YaOS», – добавили они.

В скором будущем получить доступ к просмотру рекламы в YaOS станет еще проще. В декабре 2024 г. CNews писал, что ОС «Яндекса» совсем скоро может появиться в составе телевизоров очень популярных в России марок. Это в первую очередь китайские TCL и Haier вместе с Huawei.

Отметим, что «Яндекс» – не единственная российская компания, в ассортименте которой есть и собственные смарт-ТВ, и прошивка для них. Впрочем, пока что конкурентов у интернет-гиганта на этом рынке не так уж много.

Один из основных – это Сбербанк. Его фирменная прошивка для умных телевизоров носит название «Салют-ТВ», и появилась она мае 2021 г., более чем через год после YaOS.

Модель распространения Сбербанк частично скопировал у «Яндекса» – поначалу «Салют-ТВ» устанавливалась на телевизоры сторонних брендов (ВВК, Hyundai и пр.), а также на собственные ТВ-приставки банка. Первые собственные телевизоры Сбербанка, названные Sber, поступили в продажу в мае 2022 г.

Комментарий «Яндекса»

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий «Яндекса». Он приведен без изменений.

«Реклама в видеоконтенте Smart TV была и раньше, это один из распространенных форматов монетизации, которые существует у всех игроков. Например, в приложениях онлайн-кинотеатров, на телеканалах внутри онлайн-кинотеатров и классическом вебе, если пользователь через браузер в телевизоре зашел на сайт с видеоконтентом. Это один из классических способов монетизации контента в целом. Реклама помогает сервисам развиваться и улучшать продукты, а пользователям — получать интересный контент в удобном им формате. Сейчас мы предоставили рекламодателям продвижения в Smart TV привычную и прозврачную точку входа — "Директ". Это не означает, что рекламы станет больше. Более того, благодаря технологиям таргетинга реклама станет более релевантна интересам пользователей. Для пользователей без подписки реклама будет показываться по тем же принципам, что и ранее. Единственное место, где показывается видеореклама в приложении онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" для Smart TV, в том числе от федеральных каналов в рамках обычной ТВ-закупки - это эфирное вещание. Оно доступно и пользователям с подпиской, и без подписки в том виде, в котором оно показывается в классическом офлайновом ТВ».