Любимые россиянами китайские ТВ переходят на суверенную ОС «Яндекса»

ОС «Яндекса» в очень скором будущем может появиться в составе телевизоров очень популярных в России марок. Это в первую очередь китайские TCL и Haier вместе с Huawei. Конкурентов у «Яндекса» на этом рынке совсем немного, разве что, Сбербанк, к тому же у ИТ-гиганта уже есть солидный опыт установки своей ТВ-платформы на телевизоры сторонних брендов.

Отечественное ПО на китайском «железе»

Телевизоры востребованных в России китайских брендов в обозримой перспективе могут «переехать» на операционную YaOS, разработанную «Яндексом». Как пишет «Коммерсант», стороны уже ведут переговоры, и если они завершатся подписанием договора, YaOS займет весьма существенную долю рынка. YaOS базируется на открытом коде Android Open Source Project, сообщал «Коммерсант» в мае 2024 г.

По информации издания, в настоящее время об установке прошивки «Яндекса» на свои умные телевизоры размышляют TCL, Haier и Huawei, смарт-ТВ которых пользуются широким спросом в России, и это не весь список брендов. Для примера, только TCL и Haier совместными усилиями удерживают 32% российского рынка телевизоров.

«Яндекс» подтвердил изданию факт ведения переговоров с производителями телевизоров, но список их названий не представил. Однако российского интернет-гиганта, судя по всему, интересуют в первую очередь крупнейшие игроки рынка, и это давно уже не всемирно известная тройка Sony, LG и Samsung – эти компании сбежали из России и теперь удерживают небольшую совокупную долю рынка, и то лишь благодаря параллельному импорту. Лидер рынка по итогам 2023 г. – это китайская Haier с долей 11,2%.

Консолидация рынка

Директор по стратегическому развитию российского контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов привел изданию статистику российского рынка смарт-ТВ по долям ОС. Согласно его словам, «Яндекс» уже вышел на второе место, заняв 30% и уступая лишь американскому ИТ-гиганту Google с его Android TV, у которого 50%. Замыкает тройку лидеров Сбербанк с прошивкой «Салют ТВ» – у него 20%.

Столь значительных результатов «Яндекс» добился менее чем за пять лет. Как сообщал CNews, свою ОС для телевизоров «Яндекс» выпустил в апреле 2020 г. Но важно понимать, что собственного модельного ряда телевизоров у «Яндекса» на тот момент не было, и потому единственным возможным тогда способом распространения YaOS был договор со сторонними вендорами.

Притом «Яндекс» сразу решил зайти в нишу недорогих телевизоров, в том числе и от не очень известных брендов. Его ТВ-платформа появилась в составе ТВ марок Leff и Yuno с минимальной долей рынка. Но и популярные в России марки «Яндекс» тоже не обошел стороной, став партнером ритейла DNS (бренд Dexp) и Hyundai.

Дебют первых телевизоров, на которые был нанесен логотип «Яндекса», состоялся в октябре 2022 г., а в продажу они поступили спустя пару месяцев. С тех пор их модельный ряд постоянно разрастается и включает как дорогие, так и сравнительно доступные смарт-ТВ.

Конкуренты пока есть

Как сообщил «Коммерсанту» глава департамента бытовой электроники дистрибьютора OCS Владислав Бородин, крупные бренды телевизоров в настоящее время предпочитают использовать собственные операционные системы. В качестве примера он привел Samsung (Tizen OS), LG (WebOS) и Hisense (ViDAA) и добавил, что в сумме они занимают до 30% российского рынка ТВ-платформ, тогда как у «Яндекса» со Сбербанком на пару лишь 15%.

Отечественных конкурентов у YaOS почти нет. Это в первую очередь детище Сбербанка под названием «Салют-ТВ», увидевшее свет в мае 2021 г., то более чем через год после YaOS.

Модель распространения Сбербанк частично скопировал у «Яндекса» – поначалу «Салют-ТВ» устанавливалась на телевизоры сторонних брендов (ВВК, Hyundai и пр.), а также на собственные ТВ-приставки банка. Первые собственные телевизоры Сбербанка, названные Sber, поступили в продажу в мае 2022 г., и они как их, как и телевизоров «Яндекса», с течением времени становится больше.

«"Сбер" в 2025 г. запускает собственное производство телевизоров, где будет устанавливаться "Салют-ТВ"», – сказал «Коммерсанту» Кирилл Скворцов.

В чем выгода «Яндекса»

Одно из преимуществ YaOS для потребителей – это наличие встроенной «Алисы», самого известного российского голосового помощника, существенно расширяющего возможности телевизора. Для «Яндекса» увеличение количества брендов, продающих ТВ с его прошивкой тоже выгодно.

По словам главы департамента бытовой электроники дистрибьютора OCS Владислава Бородина, «Яндекс» может по-разному монетизировать свою ТВ-систему. К примеру, он может получать роялти (отчисления) с каждого проданного устройства на ее основе, заявил он «Коммерсанту». Также чем больше устройств на YaOS, тем потенциально больше людей, желающих приобрести подписку на сервисы «Яндекса», и тем большему числу пользователей можно показывать рекламу внутри экосистемы.

«С учетом существующих ограничений на работу в России некоторых сервисов Google переход на отечественные ОС для ТВ кажется вполне оправданным», – добавил Бородин. Тот факт, что россияне могут в любой момент остаться без сервисов Google, осознают и сами производители телевизоров. В апреле 2024 г. CNews писал, что китайская компания Haier ищет в России программистов для разработки своей ОС для телевизоров. Она опубликовала на Hh.ru вакансии технического руководителя и менеджера проекта по разработке ОС на базе AOSP для смарт-ТВ. Сейчас телевизоры Haier работают на платформе Google TV, которая в любой момент может отключить доступ россиянам из-за санкций.