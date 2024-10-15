«Яндекс» выпустил супердешевый смарт-ТВ с продвинутой акустикой. Есть четыре диагонали на выбор. Фото

Линейка телевизоров «ТВ Станция» «Яндекса» пополнилась моделью «Бейсик», самой доступной в серии. Она представлена в четырех диагоналях и, как и все «ТВ Станции», выделяется более качественным звуком в сравнении с обычными телевизорами «Яндекса». Новый «Бейсик» доступен в четырех размерах.

«Бейсик», но не язык программирования

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о выпуске нового телевизора «Бейсик». Это смарт-ТВ из линейки «ТВ Станция», презентация которой состоялась в августе 2023 г., и все представители которой отличаются более качественным звуком, нежели обычные «Яндекс ТВ».

Новый «ТВ Станция Бейсик» – самый доступный телевизор в своей серии. Всего доступны четыре модификации, отличающиеся диагональю экрана: 43, 50, 55 и 65 дюймов. На момент выхода материала они стоили 35, 40, 50 и 65 тыс. руб. соответственно, отличаясь исключительно размером дисплея. Все внутренние компоненты новинки от диагонали экрана не зависят.

Производство новинки частично реализовано за границей, как сообщили CNews в «Яндексе». «У нас есть партнеры как в России, так и в Китае. Массовый продукт невозможно сделать без привлечения сторонних производителей. Компонентов много и они разные, у нас реализуется модель joint development: когда некоторые компоненты мы разрабатываем сами, некоторые делаются по нашему заказу партнерами. Полный контроль качества, формирование спецификаций и валидация результата всегда обеспечивается командой "Яндекса"», – сказали CNews представители «Яндекса».

Яндекс «ТВ Станция Бейсик»

Дебют серии «ТВ Станция» состоялся в августе 2023 г. Цены на первые модели на старте продаж начинались от 45 тыс. руб. за модификацию с 43-дюймовым экраном и четырьмя динамиками мощностью 34 Вт.

И колонка, и телевизор

Свое название серия «ТВ Станция» получила именно благодаря улучшенному звучанию – оно является отсылкой к умным колонкам «Яндекс Станция». Во всех модификациях телевизора «ТВ Станция Бейсик» есть лишь два широкополосных динамика мощностью в сумме от 20 до 30 Вт а зависимости от выбранной диагонали. На вопрос CNews, за счет чего пара динамиков обеспечивают улучшенное качество звучания, представители «Яндекса» ответили: «В "ТВ Станции Бейсик" звук из разнонаправленных динамиков специально настроен и сбалансирован инженерами "Яндекса" – мы называем эту настройку Yandex Audio Quality. Звук настраивает та же команда, которая годами накапливала экспертизу в акустике, работая над умными колонками – "Яндекс Станциями"».

Что касается главной «телевизионной» составляющей, то есть экрана, то во всех модификациях новинки используется классическая матрица IPS в модификации VA с углами обзора 178 градусов, разрешением Ultra HD или 4К или 3840х2160 точек и подсветкой Direct LED. Заявленная яркость – 320-400 нит в зависимости от модификации, контрастность – 5000:1, частота обновления – базовые 60 Гц. Заявлена поддержка HDR10.

Яндекс Если 43 дюймов мало, можно выбрать 65-дюймовую версию

Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросом о производителе матрицы, но не получила однозначного ответа. «Все комплектующие, включая матрицу, от ведущих мировых производителей из разных стран. Все панели, например, разные. Никто на рынке не использует только свои собственные или только от одного производителя. Мы тоже сотрудничаем с разными производителями», – сказали CNews представители «Яндекса».

Тщательно замаскированный Android

«ТВ Станция Бейсик» управляется прошивкой YaOS X– собственной платформой «Яндекса» для умных телевизоров. В наличии поддержка голосового помощника «Алиса», дополненный языковой моделью YandexGPT. За счет этого виртуальный ассистент способен объяснять сложные понятия, предлагать идеи и удерживать контекст беседы, рекомендовать персональный контент разным членам семьи, а также ставить музыку и таймеры, рассказывать про погоду и управлять умным домом. Что важно, телевизор выполняет все функции «Яндекс Станции», даже когда экран выключен.

За улавливание голосовых команд пользователя отвечает блок микрофонов Farfield.

Яндекс «ТВ Станции Бейсик» тумба не нужна

Важно отметить, что YaOS разрабатывалась не с нуля. Редакция CNews выяснила у сотрудников «Яндекса», что на деле это Android TV 11.

Что делает телевизор умным

«ТВ Станция Бейсик» не может похвастаться большим объемом памяти. Во всех версиях телевизора пользователя будут ждать лишь 32-гигабайтный накопитель и 2 ГБ оперативной памяти.

В телевизорах заявлено наличие модулей Bluetooth (версия протокола не сообщается) и Wi-Fi 802.11ac с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц. Набор проводных интерфейсов у всех версий «Бейсика» идентичный – это три HDMI 2.1, два полноразмерных USB 2.0, Ethernet, оптический аудиовыход S/PDIF, а также выход под наушники

«ТВ Станция Бейсик» допускает как настольный (подставки поставляются в комплекте), так и настенный монтаж. В последнем случае потребуется крепление, поддерживающее стандарт VESA от 300х300 до 400х300

Из дополнительных возможностей новинки стоит отметить функцию трансляция экрана смартфона на телевизор. Для этого необходимо установить на оба устройства партнерское приложение Eshare. Также можно осуществлять и принимать звонки между «ТВ Станцией», приложением «Дом с Алисой», а также другими «Станциями».