«Яндекс» превратил свою самую продвинутую смарт-колонку в мини-телевизор. Внедрена россыпь новых функций

«Яндекс» выпустил крупное обновление для колонки «Станция Дуо Макс» со встроенным экраном. Она получила множество изменений, в том числе и функцию караоке, перекочевавшую из смарт-ТВ «Яндекса». Также были учтены пожелания пользователей, в том числе и по части многозадачности.

Крупномасштабный апдейт

«Яндекс» сообщил CNews о выпуске гигантского обновления для своей флагманской умной колонки «Станция Дуо Макс» со встроенным дисплеем. Изменения коснулись всех основных функций устройства, включая многозадачность, которая раньше отсутствовала, и о которой просили многие пользователи.

На вопрос CNews, учитывались ли пожелания потребителей при подготовке этого апдейта, представители «Яндекса» ответили: «Большая часть новый функций и обновлений, если не касаются исправления возможных ошибок в работе устройства, основана на запросах пользователей, мы собираем их регулярно».

В «Яндексе» называют это обновление прошивки «Станции Дуо Макс» самым крупным с момента ее релиза в конце 2023 г. «Мы на протяжение двух лет регулярно вносим обновления, основываясь на обратной связи от пользователей – в этот раз решили объединить как новые функции, так и большое интерфейсное обновление», – сказали CNews представители «Яндекса».

Яндекс «Станция Дуо Макс»

CNews писал также, что предыдущее внушительное по своим масштабам обновление для этой колонки выходило в августе 2024 г.

Флагманской колонке – новую ОС

После установки апдейта колонка «переедет» на операционную систему YaOS X, которая также используется в современных смарт-ТВ «Яндекса» и сторонних партнерских брендов. «YaOS X – это операционная система, которая специально заточена для "Станций” с экраном, например "ТВ Станций", "Станции Макс" с HDMI, и теперь "Станции Дуо Макс". Оболочка специально усовершенствована командой "Яндекса" для удобного доступа ко всей экосистеме», – сказали CNews представители «Яндекса».

Яндекс Колонка доступна в различных цветах корпуса

Но, в отличие от телевизоров, которые поддерживают Android-приложения, установка дополнительного ПО на «Станцию Дуо Макс» в настоящее время невозможна, что подтвердили редакции представители «Яндекса». Это означает, что, к примеру, посмотреть YouTube, который в России в настоящее время работает только при использовании известных россиянам ухищрений, пока не представляется возможным.

Новая оболочка и поддержка больше одного приложения

Главное изменение в прошивке «Станции Дуо Макс» – это появившаяся многозадачность. Раньше при сворачивании приложения оно закрывалось, и нужно было повторно запускать его. Теперь все реализовано как на смартфонах и планшетах – можно запускать сразу несколько приложений и переключаться между ними с помощью свайпа. Для примера, можно поставить просмотр фильма на паузу, перейти в браузер для поиска нужной информации и затем снова вернуться к просмотру.

Яндекс Меню многозадачности

На вопрос CNews, сколько приложений может одновременно работать на «Станции Дуо Макс», представители «Яндекса» ответили: «Мы не ограничиваем количество одновременно запущенных приложений». Объем оперативной памяти в «Станции Дуо Макс» на официальном сайте, посвященном умным колонкам с «Яндекса», не раскрывается.

Что касается изменений в интерфейса, то теперь главный экран можно кастомизировать, то есть настраивать под себя. На нем можно размещать нужные виджеты, также теперь доступна смена стиля часов, равно как и смена фоновых изображений.

Меню приложений теперь тоже другое: пользователи будут видеть на экране «карусель» видео, телеканалов и приложений, которые недавно открывали, а также список всех установленных программ.

Мини-телевизор

Полноразмерные телевизоры на прошивке YaOS X поделились со «Станцией Дуо Макс» функцией караоке. Она пригодится любителям петь вместо исполнителей – на колонке отныне можно приглушить их голос, а для тех, кто не знает слов, текст песен будет выводиться прямо на экран. На момент выхода материала в каталоге доступно около 11 тыс. пригодных для караоке песен от более чем 7 тыс. исполнителей. Разработчики обещают регулярно пополнять эту коллекцию.

Также для многих телевизор – это источник постоянного фонового шума во время выполнения домашних дел, без которого многим некомфортно. В ТВ одна программа автоматически сменяется другой, и теперь так же умеет и «Станция Дуо Макс».

Отныне в ней есть функция бесконечного смотрения. Когда одно видео подходит к концу, автоматически запускается другое. Следующий ролик будет подобран на основе предпочтений пользователей.

Другие новшества

До конца лета 2025 г. «Станция Дуо Макс» обзаведется опцией активации по взгляду – можно будет просто посмотреть на нее и не говорить «Алиса». Реализовано это будет посредством встроенной камеры, у которой, напомним, есть шторка.

Яндекс Меню приложений

Это и другие нововведения разработчики встроят в колонку в течение лета 2025 г. А с нынешним апдейтом в «Станции Дуо Макс» стало больше возможностей для управления умным домом. Например, на ее экран отныне можно выводить видео с камер, подключенных к приложению «Дом с Алисой». Также на нем можно разместить виджеты с данными датчиков – например, чтобы следить за температурой и влажностью воздуха.