AMD Radeon FreeSync

Acer представила на российском рынке монитор Acer KB242HYL 3

Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV 3

Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer KB2 Series 2

Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer CB2 Series 1

Aopen представила в России геймерскую линейку мониторов HC5 2

LG начинает продажи мониторов Electronics Ultra в России 4

Xiaomi выпустила сверхдешевый монитор 1

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