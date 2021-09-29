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AMD Radeon FreeSync


29.09.2021 Acer представила в России новый 31,5-дюймовый игровой монитор ED322QP 1
21.09.2021 Acer представила на российском рынке монитор Acer KB242HYL 3
20.09.2021 Acer представила новый игровой монитор Predator XB323QUNV 3
20.09.2021 Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer KB2 Series 2
17.09.2021 Aopen 27HC5RZ: доступный игровой монитор с большой диагональю и изогнутым экраном 2
15.09.2021 Acer представила в России две новые модели мониторов из линейки Acer CB2 Series 1
15.09.2021 Acer Nitro XV252QP: игровой монитор с низкой задержкой и технологией FreeSync 1
13.09.2021 Aopen представила в России геймерскую линейку мониторов HC5 2
10.09.2021 Acer представила на российском рынке FullHD-монитор K243Y для дома и офиса 2
30.08.2021 Acer представила 34-дюймовый изогнутый игровой монитор Nitro XZ342CUP 1
05.07.2021 HP представила Pavilion Aero в России – своего самого легкого ноутбука потребительского класса. Цена 1
30.06.2021 Acer объявила о выходе супербыстрого игрового монитора Nitro XV252QF. Цена 2
30.06.2021 В России стартовали продажи монитора Acer Nitro VG272S. Цена 2
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XZ270UP. Цена 2
14.06.2021 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 2
24.05.2021 Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене 1
19.04.2021 Acer представила монитор ConceptD CP5271UV. Цена. Фото 2
17.03.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272UX. Цена. Фото 1
30.12.2020 Acer представила в России монитор для начинающих киберспортсменов Nitro XV242YP. Цена 2
30.12.2020 Acer представила новый игровой монитор Nitro XV270U в России. Цена. Фото 2
18.11.2020 MMD представила два новых игровых монитора Philips из серии E Line. Цены. Фото 1
23.10.2020 Xiaomi выпустила дешевый и очень «быстрый» монитор 1
17.09.2020 Philips пополнила портфолио мониторов линейкой E для игр на ПК. Цены. Фото 1
03.09.2020 MMD представила новую линейку ультратонких мониторов Philips E2. Фото 1
30.06.2020 Philips представила два игровых монитора Momentum для консолей. Цены 1
29.06.2020 Acer представила новые ноутбуки, ПК и мониторы из серии ConceptD для креаторов 1
09.06.2020 LG начинает продажи мониторов Electronics Ultra в России 4
04.06.2020 В России поступили в продажу изогнутые мониторы Samsung T55. Цены 1
26.05.2020 AOC представила новые бизнес-мониторы линейки P2. Цены 1
15.05.2020 Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM 1
20.04.2020 Xiaomi выпустила сверхдешевый монитор 1
27.01.2020 Выпущено ядро Linux 5.5 1
10.01.2020 Dell представила ПК и дисплеи с поддержкой ИИ и 5G 1
25.12.2019 Подарки для геймеров на Новый год: выбор ZOOM 1
03.12.2019 MMD представила 4K-монитор Philips 276C8. Цена 1
18.11.2019 ViewSonic представила новые игровые мониторы серии Elite 2
17.09.2019 AOC представила линейку игровых мониторов G2. Цены 2
02.09.2019 Лучшие ультраширокие мониторы: выбор ZOOM 2
07.08.2019 Лучшие 4K-мониторы: выбор ZOOM 1
02.08.2019 MMD представила новую линейку мониторов Philips E1. Цены 2

Публикаций - 84, упоминаний - 146

AMD Radeon FreeSync упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 2028 18
Samsung Electronics 5686 16
AMD - Advanced Micro Devices 1676 14
MMD 33 8
Philips 724 8
Acer Group 1366 8
Philips Monitors 22 7
AOC 67 6
Qisda BenQ 83 5
Intel Corporation 4186 5
AMD Radeon Technology Group 12 4
Xiaomi 904 3
Google LLC 7158 3
Bang&Olufsen 82 3
HP Inc. 2920 2
Oracle Corporation 3355 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
IBM 3546 2
Dell EMC 2411 2
Lenovo Group 1638 2
Dell Technologies 133 1
EA DICE 147 1
Tobii Technology 14 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Loongson Technology 17 1
Team Liquid - Мультигейминговая киберспортивная организация 2 1
AOPEN 10 1
Viewsonic 131 1
Crypto AG 3 1
LG Electronics 1855 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Dell Client Solutions Group 6 1
Uber Technologies 258 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Uber 257 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 25 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 104 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 54
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 39
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 30
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 28
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 25
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 15
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 15
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 838 15
Low Blue Light - Blue Light Filter - технология сокращения вредного излучения в синей части спектра 32 9
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 37 8
VESA DisplayHDR 50 8
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 152 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 6
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 339 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 5
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 8 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 4
DDR - Double data rate 1071 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 4
USB Type-C - USB-C 901 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 4
VESA Adaptive Sync 12 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 266 3
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 3
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 3
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 39 3
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 107 2
Linux Btrfs - Файловая система 32 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 2
USB Type-A - USB-A 148 2
DCI-P3 - Охват цветового пространства 93 2
ARM64 - Архитектура процессора 1019 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 2
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 90 2
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 157 2
POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 22 2
PBP - Picture-by-Picture - Две картинки рядом 14 2
Nvidia GeForce GTX 2071 19
Nvidia G-Sync 96 14
Philips E - Серия мониторов 9 6
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 323 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 5
Google Android 10751 5
Philips SmartContrast 12 5
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 49 5
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 5
Philips SmartImage 9 4
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 37 4
Google Android TV 173 4
Acer Display Widget 20 4
HP Pavilion Notebook - серия ноутбуков 50 3
Philips EasyRead 10 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 3
Acer Nitro XV - Серия мониторов 6 3
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 3
AMD Radeon Software Adrenalin 9 3
Philips LowBlue 3 3
AOC G - Серия мониторов 3 3
Philips Ultra Wide-Color 7 3
Linux OS 4265 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 3
Acer ComfyView 34 3
HP Omen - Серия ноутбков 22 2
Microsoft DirectX 327 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 2
Apple iOS 5742 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2085 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 300 2
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 81 2
HP Spectre - Серия ноутбуков 41 2
AMD Radeon Relive 6 2
Dell Alienware 72 2
SUSE openSUSE 57 2
Intel Core i - Cерия процессоров 352 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 2
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 52 2
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 1
Sam Burd - Сэм Бурд 5 1
Фролов Александр 26 1
Здравкович Андрей 2 1
Зинченко Екатерина 4 1
Соловьева Мария 5 1
Azor Frank - Эзор Фрэнк 3 1
Chen Jason - Чен Джейсон 9 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Европа 3766 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Германия - Кельн 48 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Германия - Берлин 358 1
США - Лос-Анджелес 292 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
RoHS - Restriction of Hazardous Substances - Директива ЕС, ограничивающая содержание вредных веществ 34 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 11
Phoronix 15 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
Cinebench 16 1
PCMark 77 1
SNU - Seoul National University - СНУ - Национальный университет Сеула 3 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 2
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 16 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764364, в очереди разбора - 668051.
Создано именных указателей - 46354.
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