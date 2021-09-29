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AMD Radeon FreeSync
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 146
AMD Radeon FreeSync упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Nvidia Corp 2028 18
|Samsung Electronics 5686 16
|AMD - Advanced Micro Devices 1676 14
|MMD 33 8
|Philips 724 8
|Acer Group 1366 8
|Philips Monitors 22 7
|AOC 67 6
|Qisda BenQ 83 5
|Intel Corporation 4186 5
|AMD Radeon Technology Group 12 4
|Xiaomi 904 3
|Google LLC 7158 3
|Bang&Olufsen 82 3
|HP Inc. 2920 2
|Oracle Corporation 3355 2
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
|IBM 3546 2
|Dell EMC 2411 2
|Lenovo Group 1638 2
|Dell Technologies 133 1
|EA DICE 147 1
|Tobii Technology 14 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Loongson Technology 17 1
|Team Liquid - Мультигейминговая киберспортивная организация 2 1
|AOPEN 10 1
|Viewsonic 131 1
|Crypto AG 3 1
|LG Electronics 1855 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
|Dell Client Solutions Group 6 1
|Uber Technologies 258 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
|Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
|Uber 257 1
|NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 25 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 11
|Phoronix 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764364, в очереди разбора - 668051.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764364, в очереди разбора - 668051.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru